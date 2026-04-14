Новини 14/04/2026 11:20

Китай майже наздогнав США в глобальній гонці штучного інтелекту — дослідження Stanford AI Index 2026

Дмитро Сімагін

Редактор

Дослідники Стенфордського університету оприлюднили дев’ятий щорічний звіт AI Index. Свіжі дані свідчать про те, що штучний інтелект став технологією з найшвидшим темпом масового впровадження в історії, випередивши персональні комп’ютери та інтернет.

Спостерігається ще одна тенденція: ера безумовного лідерства США добігає кінця. Хоча Америка зберігає фінансову перевагу, Китай стрімко скорочує розрив у продуктивності моделей та домінує у фізичній автоматизації. 

1. Геополітична дуель: Інвестиції проти результатів

  • Фінансовий розрив: США залишаються лідером за обсягом приватних інвестицій у ШІ, спрямувавши рекордні $285,9 млрд у 2025 році. Це у 23 рази перевищує показники Китаю ($12,3 млрд).
  • Технологічний паритет: Попри менші бюджети, китайські моделі майже зрівнялися з американськими у тестах на логіку (MMLU) та кодування (HumanEval). Розрив у продуктивності тепер вимірюється лише кількома відсотками.
  • Тріумф у робототехніці: Китай остаточно захопив лідерство у промисловій робототехніці, встановлюючи у 6-7 разів більше роботів, ніж Японія чи США. Це створює фундамент для переваги КНР у «фізичному» ШІ.

2. Масове впровадження та споживчий бум

  • Швидкість адаптації: Генеративний ШІ досяг рівня 53% охоплення населення лише за три роки. Для порівняння, іншим фундаментальним технологіям знадобилися десятиліття для досягнення таких показників.
  • Економічна цінність: Оціночна вигода (споживчий надлишок) від використання безкоштовних або дешевих інструментів ШІ лише в США сягнула $172 млрд на рік.
  • Освіта: Понад 80% студентів коледжів та старшокласників використовують ШІ для навчання, хоча лише 6% вчителів мають чіткі інструкції щодо політики використання цих інструментів.

3. Корпоративне домінування та криза прозорості

  • Приватний сектор: 90% найбільш потужних моделей тепер створюються комерційними компаніями, а не академічними інститутами.
  • Закритість даних: Зі зростанням конкуренції прозорість галузі знижується. Провідні розробники дедалі рідше розкривають деталі про набори даних для навчання та архітектуру моделей.
  • Витрати на обчислення: Google прозвітував про капітальні витрати понад $150 млрд у 2025 році, що підкреслює величезну вартість інфраструктури, необхідної для підтримки сучасного ШІ.

4. Вплив на ринок праці та продуктивність

  • Зміни в ІТ: Кількість вакансій для розробників-початківців (Junior) віком 22–25 років впала на 20% за рік.
  • Ріст ефективності: Найбільші здобутки у продуктивності спостерігаються в маркетингу (+73%), розробці ПЗ (+26%) та клієнтській підтримці (+15%).
  • Парадокс сприйняття: 73% експертів вважають, що ШІ позитивно вплине на їхню роботу, тоді як серед широкого загалу цей оптимізм поділяють лише 23%.

5. Екологічна ціна та безпека

  • Енергоспоживання: Потужність дата-центрів для ШІ зросла до 29,6 ГВт, що можна порівняти з піковим споживанням штату Нью-Йорк. Навчання моделей призвело до викидів понад 72 тисяч тонн CO2.
  • Водні ресурси: Охолодження систем для інференсу (роботи) моделей на кшталт GPT-4o споживає об’єми води, еквівалентні потребам 12 мільйонів людей.
  • Ризики: Кількість задокументованих інцидентів, пов’язаних із безпекою ШІ, зросла з 233 до 362 за рік, що вказує на те, що регулювання та заходи безпеки не встигають за розвитком технологій.

Висновок звіту: Ми перебуваємо у фазі, де технологія вже змінила світ, але суспільство, законодавство та екологічна інфраструктура все ще намагаються адаптуватися до темпів цієї трансформації.

Нагадаємо, не так давно китайський агент штучного інтелекту почав таємно майнити криптовалюту.

Найбільш обговорювані статті

Як український бізнес стає глобальним: в MC.today, The Page, ITC, SPEKA та Highload стартує спецпроєкт «Визнані у світі»Як український бізнес стає глобальним: в MC.today, The Page, ITC, SPEKA та Highload стартує спецпроєкт «Визнані у світі»
Українські стартапи запрошують на три найбільші tech-події Європи: участь безкоштовнаУкраїнські стартапи запрошують на три найбільші tech-події Європи: участь безкоштовна
Anthropic запускає Managed Agents: Claude тепер керує комп’ютеромAnthropic запускає Claude Managed Agents: платформу керування агентами
Ні, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманцівНі, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманців
КНДР знову атакує розробниківКНДР знову атакує розробників: особлива увага до npm, PyPI, Go, Rust (crates.io) та PHP (Packagist)
Більше не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через NotebooksТепер не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через Notebooks
Штучний інтелект в YouTube тепер сам обирає ідеальну швидкість для відеоШтучний інтелект в YouTube тепер сам обирає ідеальну швидкість для відео
Український досвід цифровізації представили в Токіо: у фокусі — ШІ, GovTech і кіберстійкістьУкраїнський досвід цифровізації представили в Токіо: у фокусі — ШІ, GovTech і кіберстійкість
X запускає автоматичний переклад та редагування фото на базі GrokX запускає автоматичний переклад та редагування фото на базі Grok
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів

В iOS 18 знайшли баг, через який слово «Трамп» замінюється на «расист»

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Без категории - 2 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 7 днів назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 3 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 2 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 2 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 3 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 4 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 3 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 3 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

Новини

Китай майже наздогнав США в глобальній гонці штучного інтелекту — дослідження Stanford AI Index 2026

 14.04.2026 11:20

YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн

 14.04.2026 08:48

Meta працює над цифровим клоном Цукерберга: буде спілкуватись з підлеглими

 13.04.2026 17:34

Революція в системі ліцензування: Microsoft змусить компанії платити за агентів як за реальних людей

 13.04.2026 16:44

Claude Code отримав режим Ultraplan: переносить обчислення в хмару

 13.04.2026 15:57

Пахне екзіт-скамом: Джастін Сан натякнув на шахрайство сім'ї Трампа з криптовалютою WLFI

 13.04.2026 14:57

Вимагають викуп до завтра: хакери зламали сервери Rockstar Games, розробника GTA 6

 13.04.2026 11:26

Нові правила Linux: згенерований код дозволено, але з умовами

 13.04.2026 10:24

«Він допомагає штучному інтелекту знищити людство»: на будинок Сема Альтмана скоєно подвійний напад

 13.04.2026 08:55

Безлім на швидкості 400 Кбіт/с: уряд Південної Кореї зобов'язав мобільних операторів надавати інтернет безкоштовно

 10.04.2026 17:15

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Топ текстів тижня
1.
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
2.
Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото
3.
Чат-бот Gemini тепер може створювати 3D-моделі та інтерактивні діаграми
4.
OpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає
5.
Тепер не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через Notebooks
6.
Ні, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманців
7.
Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»
8.
Пахне екзіт-скамом: Джастін Сан натякнув на шахрайство сім’ї Трампа з криптовалютою WLFI
9.
YouTube додає новий спосіб монетизації відео: діятиме для всіх країн
10.
GLM-5.1: відкрита модель, яка випереджає Claude Opus 4.6 та працює «повний день»

