Китай майже наздогнав США в глобальній гонці штучного інтелекту — дослідження Stanford AI Index 2026

Дослідники Стенфордського університету оприлюднили дев’ятий щорічний звіт AI Index. Свіжі дані свідчать про те, що штучний інтелект став технологією з найшвидшим темпом масового впровадження в історії, випередивши персональні комп’ютери та інтернет.

Спостерігається ще одна тенденція: ера безумовного лідерства США добігає кінця. Хоча Америка зберігає фінансову перевагу, Китай стрімко скорочує розрив у продуктивності моделей та домінує у фізичній автоматизації.

1. Геополітична дуель: Інвестиції проти результатів

Фінансовий розрив: США залишаються лідером за обсягом приватних інвестицій у ШІ, спрямувавши рекордні $285,9 млрд у 2025 році. Це у 23 рази перевищує показники Китаю ($12,3 млрд).

Технологічний паритет: Попри менші бюджети, китайські моделі майже зрівнялися з американськими у тестах на логіку (MMLU) та кодування (HumanEval). Розрив у продуктивності тепер вимірюється лише кількома відсотками.

Тріумф у робототехніці: Китай остаточно захопив лідерство у промисловій робототехніці, встановлюючи у 6-7 разів більше роботів, ніж Японія чи США. Це створює фундамент для переваги КНР у «фізичному» ШІ.

2. Масове впровадження та споживчий бум

Швидкість адаптації: Генеративний ШІ досяг рівня 53% охоплення населення лише за три роки. Для порівняння, іншим фундаментальним технологіям знадобилися десятиліття для досягнення таких показників.

Економічна цінність: Оціночна вигода (споживчий надлишок) від використання безкоштовних або дешевих інструментів ШІ лише в США сягнула $172 млрд на рік.

Освіта: Понад 80% студентів коледжів та старшокласників використовують ШІ для навчання, хоча лише 6% вчителів мають чіткі інструкції щодо політики використання цих інструментів.

3. Корпоративне домінування та криза прозорості

Приватний сектор: 90% найбільш потужних моделей тепер створюються комерційними компаніями, а не академічними інститутами.

Закритість даних: Зі зростанням конкуренції прозорість галузі знижується. Провідні розробники дедалі рідше розкривають деталі про набори даних для навчання та архітектуру моделей.

Витрати на обчислення: Google прозвітував про капітальні витрати понад $150 млрд у 2025 році, що підкреслює величезну вартість інфраструктури, необхідної для підтримки сучасного ШІ.

4. Вплив на ринок праці та продуктивність

Зміни в ІТ: Кількість вакансій для розробників-початківців (Junior) віком 22–25 років впала на 20% за рік.

Ріст ефективності: Найбільші здобутки у продуктивності спостерігаються в маркетингу (+73%), розробці ПЗ (+26%) та клієнтській підтримці (+15%).

Парадокс сприйняття: 73% експертів вважають, що ШІ позитивно вплине на їхню роботу, тоді як серед широкого загалу цей оптимізм поділяють лише 23%.

5. Екологічна ціна та безпека

Енергоспоживання: Потужність дата-центрів для ШІ зросла до 29,6 ГВт, що можна порівняти з піковим споживанням штату Нью-Йорк. Навчання моделей призвело до викидів понад 72 тисяч тонн CO2.

Водні ресурси: Охолодження систем для інференсу (роботи) моделей на кшталт GPT-4o споживає об’єми води, еквівалентні потребам 12 мільйонів людей.

Ризики: Кількість задокументованих інцидентів, пов’язаних із безпекою ШІ, зросла з 233 до 362 за рік, що вказує на те, що регулювання та заходи безпеки не встигають за розвитком технологій.

Висновок звіту: Ми перебуваємо у фазі, де технологія вже змінила світ, але суспільство, законодавство та екологічна інфраструктура все ще намагаються адаптуватися до темпів цієї трансформації.

