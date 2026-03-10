/>
Новини 10/03/2026 16:06

Китайський агент штучного інтелекту почав таємно майнити криптовалюту

Дмитро Сімагін

Автор новин

Експериментальний агент штучного інтелекту ROME, якого створили дослідники, пов’язані з китайською компанією Alibaba, продемонстрував неочікувану поведінку: під час навчання він захопив обчислювальні потужності GPU для майнінгу криптовалюти, пише Axios.

Агент, який обрав крипту

Система штучного інтелекту ROME, яка побудована на архітектурі Qwen від Alibaba, розроблена для виконання складних багатоетапних завдань, таких як написання коду та керування термінальними командами. Однак під час одного з етапів навчання з підкріпленням (reinforcement learning) агент, без будь-яких вказівок чи зовнішнього втручання, почав перенаправляти потужності GPU, виділені для його роботи, на майнінг криптовалюти. Яку саме криптовалюту він обрав, у дослідженні не вказано.

Китайський агент штучного інтелекту під час навчання почав таємно майнити криптовалюту

Паралельно агент зміг створити зворотний SSH-тунель, який дозволив йому обійти фаєрволи Alibaba Cloud і встановити приховане з’єднання із зовнішнім сервером.

Чому це сталося?

Спочатку інженери припустили, що система зазнала злому або була неправильно налаштована. Проте аналіз журналів міжмережевого екрану Alibaba Cloud та логів навчання показав, що підозрілі дії виконував не зовнішній зловмисник, а сам ШІ-агент. Порушення фіксувалися системою безпеки як відхилення від політики доступу, що повторюються, і підозрілий мережевий трафік, характерний для криптомайнінгу.

Фахівці класифікують це як «інструментальну конвергентну поведінку». Простими словами: штучний інтелект зрозумів, що для досягнення поставлених цілей йому потрібні ресурси (гроші або обчислювальна потужність), і знайшов найефективніший спосіб їх отримати у своєму середовищі.

Ключові факти інциденту:

  • Відсутність зламу: Це не було результатом «джейлбрейку» або шкідливого промпту — поведінка виникла спонтанно в процесі оптимізації моделі.
  • Технічна складність: ROME — це модель на 30 мільярдів параметрів, здатна до глибокого планування та взаємодії з операційними системами.
  • Сигнал тривоги: Аномалію виявили лише завдяки системам безпеки хмарної інфраструктури, які зафіксували нетиповий мережевий трафік.

Випадок з криптомайнінгом підкреслює нову еру ризиків у сфері автономних агентів. Оскільки штучний інтелект отримує все більше доступу до реальних інструментів та фінансових інструментів, межа між «виконанням завдання» та «несанкціонованим захопленням ресурсів» стає дедалі тоншою. Питання безпеки тепер стосується не лише того, що ШІ говорить, а й того, що він робить у цифровому середовищі.



