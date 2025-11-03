logo

Новини 03/11/2025 15:52

Alibaba відкрила безкоштовний доступ до своєї найпотужнішої моделі Qwen3-Max Thinking

Компанія Alibaba представила нову флагманську LLM-модель Qwen3 Max Thinking. Вона має режим міркування і вже доступна через чат-бот та мобільний додаток. Alibaba поки не публікувала офіційного анонсу з докладними бенчмарками, а лише коротко повідомила про реліз, пишуть у Reddit-спільноті Singularity.

Щоб спробувати новинку, яка поки що доступна безкоштовно у веб-версії, потрібно на сайті Qwen Chat вибрати модель Qwen3-Max та активувати функцію Thinking. Модель навчена на понад 36 трильйонах токенів з використанням сучасних розподілених стратегій навчання, включаючи PAi Flash MoE та ChunkFlow. LLM має контекст введення даних до 262 тисяч токенів.

Перші незалежні тести Qwen3 Max Thinking продемонстрували високу продуктивність у тестах математичного мислення, оскільки модель досягла 100% точності у складних тестах, таких як AIME25 та HMMT, і посіла третє місце в рейтингу текстових лідерів LMArena, перевершивши за певними оцінками навіть GPT-5-Chat.

Нагадаємо, що два місяці тому компанія Alibaba представила Qoder — нову платформу на базі штучного інтелекту для для генерації та редагування коду. Вона має два режими роботи: Agent Mode та Quest Mode. Перший режим виступає як інтелектуальний помічник з написання коду, спрощуючи роботу програміста в завданнях базового рівня — користувач зберігає повний контроль над робочим процесом. У режимі Quest Mode платформа Qoder перетворюється на повноцінного розробника, який видає протестований і готовий до роботи код.

