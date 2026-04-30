Редактор коду Zed досяг версії 1.0: інтеграція DeepSeek V4 та масштабні виправлення

Популярний редактор коду Zed офіційно представлено в стабільній версії 1.0. Оновлення стало значним етапом розвитку цього відкритого проєкту, пропонуючи програмістам розширені можливості штучного інтелекту та покращену стабільність, пише Neowin.

Ключові нововведення:

Підтримка DeepSeek V4: Однією з головних особливостей релізу стала глибока інтеграція з новою моделлю штучного інтелекту DeepSeek V4. Вона дозволяє користувачам Zed використовувати більш потужні ШІ-інструменти для написання, аналізу та оптимізації коду безпосередньо в редакторі.

Підвищення продуктивності: Нова версія підтримує закладки, які зберігаються протягом сеансу, та покращену інтеграцію командного рядка Git.

Виправлення критичних помилок: У версії 1.0 було усунуто низку багів, на які скаржилася спільнота. Зокрема, виправлено проблеми для користувачів режиму Vim, включаючи мерехтіння під час рухів та перезапис буфера обміну під час вставки візуального вибору.

Покращення інтерфейсу: Оновлення містить дрібні, але важливі зміни в UI/UX, які роблять процес програмування комфортнішим.

Редактор коду Zed був створений трьома розробниками іншого текстового редактора — Atom. Розробку Atom, яка підтримувалась Microsoft, було припинено у 2022 році на користь Visual Studio Code.

З моменту першого релізу в 2024 році, редактор Zed, написаний на Rust, отримав $32 мільйони фінансування від Sequoia Capital. Хоча сам редактор безкоштовний, користувачі можуть оплачувати додаткові преміальні функції.

Нагадаємо, інший популярний серед розробників редактор коду Notepad++ нещодавно було зламано.

