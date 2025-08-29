logo

29/08/2025

Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed

Компанія Google оголосила про інтеграцію агента на базі штучного інтелекту Gemini CLI з редактором коду Zed. Це дозволяє моделям Gemini безпосередньо працювати в середовищі Zed на основі Rust. Результатом цього стане пришвидшення та покращення роботи з кодом у Zed.

Інтеграція Gemini CLI об’єднує два життєво важливі компоненти — термінал та IDE, що допомагає розробникам генерувати код і робити рефакторинг, отримувати миттєві відповіді та спілкуватися в чаті просто в своєму терміналі. Вони можуть написати коментар, натиснути клавішу та миттєво отримати згенеровану функцію. При виділенні заплутаного коду або повідомленні про помилку відразу генерується пояснення.

За даними Google, інтеграція Gemini CLI в Zed дозволяє розробникам стежити за агентом у режимі реального часу після внесення змін до кількох файлів. Після того, як агент завершив роботу, редактор Zed демонструє зміни в інтерфейсі перегляду так само, як у випадку з пул-реквестом: розробники можуть переглянути, прийняти або змінити код. 

Тепер, за бажанням, розробники можуть працювати не тільки з локальними файлами. Достатньо вказати URL-адресу з документацією або специфікацією API, щоб надати редактору контекст, необхідний для вирішення складних проблем.

Нагадаємо, що тиждень тому передплатники преміум-планів GitHub Copilot, включаючи Pro/Pro+, Business та Enterprise, отримали доступ до Google Gemini 2.5 Pro, найкращої LLM-моделі Google на сьогоднішній день.

Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed

OpenAI випустила нову голосову модель і знизила ціни на 20%

Більшість проектів open source тримаються на одному розробнику

Anthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з Claude

Код, згенерований senior-розробниками, потрапляє в продакшн у 2,5 рази частіше, ніж код джуніорів

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Google запускає локальну версію Gemini

В Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівців

Інструмент кодування Codex став доступним як розширення для VS Code і Cursor

Зумери не люблять віддалену роботу найбільше за всіх

