Google інтегрувала Gemini CLI в інтерфейс командного рядка Firebase Studio

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Google розширює сферу застосування своєї LLM-моделі Gemini 2.5 Pro, додаючи агента для роботи в терміналі Gemini CLI безпосередньо в інтерфейс командного рядка Firebase Studio, хмарного середовища розробки, яке використовує ШІ для допомоги в проектах. Про це повідомляє Neowin.

Інтеграція Gemini CLI у Firebase Studio означає, що розробники тепер можуть використовувати штучний інтелект не лише для коду, а й для створення контенту та досліджень, не виходячи з IDE.

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Gemini CLI постачається з безкоштовними рівнями використання (60 запитів моделі на хвилину, 1000 запитів на день). Інструмент має розширені функції штучного інтелекту та включає інтегрований пошук Google для контенту в режимі реального часу. Gemini CLI також має відкритий код, тому його можна налаштовувати.

Щоб отримати доступ до командного рядка Gemini у Firebase Studio:

Щоб отримати безкоштовну ліцензію Gemini Code Assist з обмеженням 60 запитів моделі на хвилину та 1000 запитів на день безкоштовно, виберіть «Увійти за допомогою Google».

Після цього інтерфейс командного рядка Gemini готовий до роботи! Розпочати роботу з Gemini 2.5 Pro можна, просто ввівши запит і натиснувши Enter. Також є неінтерактивний режим, корисний для сценаріїв та автоматизації. Щоб його використовувати, оберіть прапорці –promptOR -p, а потім ваш запит, взятий у лапки, наприклад: gemini -p “Яка столиця Франції?” У цьому режимі Gemini CLI автоматично закривається після завершення запиту.

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