Deezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — боти

Стрімінговий сервіс Deezer оприлюднив приголомшливі дані за квітень 2026 року: майже половина всього нового музичного контенту на платформі тепер створюється штучним інтелектом — на таких сайтах, як Suno. Це вже не просто «технологічна цікавість», а справжня промислова криза, яка загрожує шоу-бізнесу.

Ключові цифри та факти

44% усіх нових треків на Deezer — це повністю згенерований контент.

75 000 треків , створених штучним інтелектом, завантажується на платформу щодня (понад 2 млн на місяць).

85% прослуховувань таких треків визнано шахрайськими (фрод).

Лише 1-3% від загального обсягу реальних прослуховувань на платформі припадає на ШІ-музику.

Проблема «порожніх» прослуховувань

Хоча згенерованого контенту стає все більше, звичайні слухачі його майже не слухають. Головна мета масових завантажень — неправомірне отримання роялті. Шахраї створюють тисячі треків за допомогою штучного інтелекту, а потім використовують бот-ферми для накрутки прослуховувань. Оскільки винагорода розподіляються пропорційно до загальної кількості стримів, ці боти фактично крадуть гроші з кишень справжніх музикантів.

Як Deezer бореться з навалою ботів

Генеральний директор Deezer Алексіс Лантерньє підкреслив, що компанія впроваджує жорсткі заходи для захисту людської творчості:

Маркування та ізоляція: Усі синтетичні треки автоматично позначаються спеціальними тегами та видаляються з алгоритмічних рекомендацій та редакційних плейлистів.

Демонетизація: Виявлені фейкові прослуховування негайно анулюються, а виплати за них блокуються.

Технічні обмеження: Платформа припинила зберігати Hi-Res версії (високу якість звуку) для ШІ-треків, щоб зекономити серверні ресурси та провести чітку межу між професійним та згенерованим контентом.

Точність детекції: Система розпізнавання згенерованої музики, запущена на початку 2025 року, наразі демонструє точність у 99.8% .

«Музика від штучного інтелекту перестала бути маргінальним явищем. Ми закликаємо всю екосистему об’єднатися, щоб захистити права артистів і забезпечити прозорість для фанатів», — зазначає керівництво Deezer.

Що це означає для музичної індустрії

Ситуація з Deezer — це дзеркало всього ринку. Поки Apple Music та Spotify намагаються знайти баланс, Deezer обрав шлях радикальної прозорості. Це сигнал для авторів: у світі, де 97% слухачів у сліпих тестах не можуть відрізнити ШІ від людини, головною цінністю стає не просто звук, а автентичність та зв’язок з аудиторією, які боти підробити не в змозі.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням, 15% американців вже готові працювати на штучний інтелект.

