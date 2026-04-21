Новини 21/04/2026 08:47

Deezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — боти

Олександр Остапенко

Автор новин

Стрімінговий сервіс Deezer оприлюднив приголомшливі дані за квітень 2026 року: майже половина всього нового музичного контенту на платформі тепер створюється штучним інтелектом — на таких сайтах, як Suno. Це вже не просто «технологічна цікавість», а справжня промислова криза, яка загрожує шоу-бізнесу.

Ключові цифри та факти

  • 44% усіх нових треків на Deezer — це повністю згенерований контент.
  • 75 000 треків, створених штучним інтелектом, завантажується на платформу щодня (понад 2 млн на місяць).
  • 85% прослуховувань таких треків визнано шахрайськими (фрод).
  • Лише 1-3% від загального обсягу реальних прослуховувань на платформі припадає на ШІ-музику.

Проблема «порожніх» прослуховувань

Хоча згенерованого контенту стає все більше, звичайні слухачі його майже не слухають. Головна мета масових завантажень — неправомірне отримання роялті. Шахраї створюють тисячі треків за допомогою штучного інтелекту, а потім використовують бот-ферми для накрутки прослуховувань. Оскільки винагорода розподіляються пропорційно до загальної кількості стримів, ці боти фактично крадуть гроші з кишень справжніх музикантів.

Як Deezer бореться з навалою ботів

Генеральний директор Deezer Алексіс Лантерньє підкреслив, що компанія впроваджує жорсткі заходи для захисту людської творчості:

  • Маркування та ізоляція: Усі синтетичні треки автоматично позначаються спеціальними тегами та видаляються з алгоритмічних рекомендацій та редакційних плейлистів.
  • Демонетизація: Виявлені фейкові прослуховування негайно анулюються, а виплати за них блокуються.
  • Технічні обмеження: Платформа припинила зберігати Hi-Res версії (високу якість звуку) для ШІ-треків, щоб зекономити серверні ресурси та провести чітку межу між професійним та згенерованим контентом.
  • Точність детекції: Система розпізнавання згенерованої музики, запущена на початку 2025 року, наразі демонструє точність у 99.8%.

«Музика від штучного інтелекту перестала бути маргінальним явищем. Ми закликаємо всю екосистему об’єднатися, щоб захистити права артистів і забезпечити прозорість для фанатів», — зазначає керівництво Deezer.

Що це означає для музичної індустрії

Ситуація з Deezer — це дзеркало всього ринку. Поки Apple Music та Spotify намагаються знайти баланс, Deezer обрав шлях радикальної прозорості. Це сигнал для авторів: у світі, де 97% слухачів у сліпих тестах не можуть відрізнити ШІ від людини, головною цінністю стає не просто звук, а автентичність та зв’язок з аудиторією, які боти підробити не в змозі.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням, 15% американців вже готові працювати на штучний інтелект.

