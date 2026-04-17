Новини 17/04/2026 17:50

Оновлений Codex Desktop отримав 90+ плагінів, SSH та вбудований браузер

Олександр Остапенко

Автор новин

Компанія OpenAI представила масштабне оновлення свого десктопного застосунку Codex. Воно перетворює інструмент з простого помічника програміста на повноцінний «командний центр» для керування операційною системою. Нова версія отримала функції, які дозволяють ШІ-агентам вийти за межі редактора коду та безпосередньо взаємодіяти з інтерфейсом комп’ютера.

Оновлений Codex Desktop отримав 90+ плагінів, SSH та вбудований браузер

Головні нововведення Codex Desktop (Квітень 2026)

  • Computer Use (Керування комп’ютером): Тепер Codex може бачити екран, пересувати курсор, натискати кнопки та вводити текст у будь-яких сторонніх програмах. Це дозволяє автоматизувати ланцюжки дій, які раніше потребували ручного втручання.
  • Вбудований браузер: Застосунок отримав власний браузер для автономного пошуку інформації.
  • Бібліотека з 90+ плагінів: OpenAI значно розширила екосистему, додавши інтеграції з Figma, Notion, Slack, Gmail та Google Drive. Це пряма відповідь на зростальну конкуренцію з боку Claude Code.
  • Автоматизація терміналів та SSH: Додана підтримка декількох терміналів одночасно та можливість підключатися до віддалених середовищ розробки (devboxes) через SSH прямо з інтерфейсу Codex.
  • Пам’ять автоматизацій (Automation Memory): Codex тепер «запам’ятовує» повторювані завдання та вподобання користувача, що дозволяє виконувати складні рутинні процеси без щоразового детального інструктування. Це означає, що він буде пропонувати продовжити там, де ви раніше зупинилися. Крім того, використовуючи контекст із проектів, підключених плагінів та пам’яті, Codex сам запропонує, з чого продовжити попередній проект.

Також у Codex додали вбудований генератор зображень. Тепер ви можете створити агента, який автоматично генерує зображення, діаграму або схему як частину загальної автоматизації.

Що далі?

Оновлення позиціонує Codex як «суперзастосунок» для розробників та технічних фахівців. OpenAI також подвоїла ліміти запитів (rate limits) для передплатників планів Plus, Pro та Enterprise, щоб стимулювати перехід на нову платформу.

Експерти зазначають, що здатність Codex до автономного керування операційною системою робить розробку настільки простою, що це викликає занепокоєння щодо безпеки. Наприклад, журналісти вже продемонстрували можливість створення складних систем (зокрема, сайтів для масового моніторингу) всього за 2 години за допомогою нових функцій вайб-кодингу.

Нагадаємо, минулого тижня OpenAI додала в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає.

