OpenAI випустила плагін Codex, який працює в конкуруючому інструменті Claude Code

Оскільки Claude Code домінує на ринку вайб-кодингу, в OpenAI вирішили: замість того, щоб чекати, поки розробники перейдуть на їхній Codex, треба самим інтегрувати його в існуючі робочі процеси на базі конкуруючого інструмента. Про це пише The Decoder.

OpenAI випустила плагін, який вбудовує помічника з кодування Codex безпосередньо в Claude Code — схожий інструмент на базі штучного інтелекту від компанії Anthropic.

Плагін дозволяє користувачам викликати Codex зсередини Claude Code, він має три основні функції: стандартну перевірку коду, більш агресивну «змагальну перевірку», яка спеціально перевіряє слабкі місця та рішення дизайну, а також можливість передавати завдання Codex у фоновому режимі. Для цього потрібна підписка на ChatGPT (включаючи безкоштовний рівень) або ключ OpenAI API, а також Node.js версії 18.18 або вище.

Плагін Codex не встановлює окрему програму. Він просто використовує вже встановлений на комп’ютері Codex з тими ж налаштуваннями та обліковими даними. Користувачі також можуть увімкнути «Захист від перегляду», який запобігає остаточному внесенню змін до Claude Code, доки Codex їх не перевірить.

Новий плагін є частиною ширшого стратегічного мислення: OpenAI планує переорієнтувати свій бізнес на інструменти кодування та корпоративних клієнтів, а також об’єднати ChatGPT, Codex та браузер Atlas в єдиний десктопний додаток.

Нагадаємо, що після інтеграції GPT-5.3-Codex в GitHub Copilot, продуктивність агентів зросла на 25%.

