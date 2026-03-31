Новини 31/03/2026 16:13

OpenAI випустила плагін Codex, який працює в конкуруючому інструменті Claude Code

Дмитро Сімагін

Редактор

Оскільки Claude Code домінує на ринку вайб-кодингу, в OpenAI вирішили: замість того, щоб чекати, поки розробники перейдуть на їхній Codex, треба самим інтегрувати його в існуючі робочі процеси на базі конкуруючого інструмента. Про це пише The Decoder.

OpenAI випустила плагін, який вбудовує помічника з кодування Codex безпосередньо в Claude Code — схожий інструмент на базі штучного інтелекту від компанії Anthropic. 

Плагін дозволяє користувачам викликати Codex зсередини Claude Code, він має три основні функції: стандартну перевірку коду, більш агресивну «змагальну перевірку», яка спеціально перевіряє слабкі місця та рішення дизайну, а також можливість передавати завдання Codex у фоновому режимі. Для цього потрібна підписка на ChatGPT (включаючи безкоштовний рівень) або ключ OpenAI API, а також Node.js версії 18.18 або вище.

OpenAI випустила плагін Codex, який працює в конкуруючому інструменті Claude Code

Плагін Codex не встановлює окрему програму. Він просто використовує вже встановлений на комп’ютері Codex з тими ж налаштуваннями та обліковими даними. Користувачі також можуть увімкнути «Захист від перегляду», який запобігає остаточному внесенню змін до Claude Code, доки Codex їх не перевірить.

Новий плагін є частиною ширшого стратегічного мислення: OpenAI планує переорієнтувати свій бізнес на інструменти кодування та корпоративних клієнтів, а також об’єднати ChatGPT, Codex та браузер Atlas в єдиний десктопний додаток.

Нагадаємо, що після інтеграції GPT-5.3-Codex в GitHub Copilot, продуктивність агентів зросла на 25%.

Головна > Новини > OpenAI випустила плагін Codex, який працює в конкуруючому інструменті Claude Code

Найбільш обговорювані статті

Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумахПлатні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
Gemini тепер може імпортувати ваші дані з інших чат-ботівGemini тепер може імпортувати ваші дані з інших чат-ботів
Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель AnthropicClaude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic
Мільярдний стартап з українським корінням переведе 40% персоналу в ІндіюМільярдний стартап з українським корінням переведе 40% персоналу в Індію
«Еротичного ChatGPT» не буде. OpenAI зупиняє проект на невизначений термін«Еротичного ChatGPT» не буде. OpenAI зупиняє проект на невизначений термін
Google представляє генератор музики Lyria 3 Pro. Він може створювати 3-хвилинні трекиGoogle представляє генератор музики Lyria 3 Pro. Він може створювати 3-хвилинні треки
90% чули, але не всі пробували: КМІС порахував українських користувачів штучного інтелектуВ Україні порахували користувачів штучного інтелекту
GitHub ненав'язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді«Звичайно, ви можете відмовитись»: GitHub ненав’язливо попереджає, що буде навчати LLM на вашому коді
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року

Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»

Інструмент кодування Codex став доступним як розширення для VS Code і Cursor

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules

Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

В інструменті кодування Claude Code знайдено критичну помилку

Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

Claude 3.7 Sonnet визнано найкращим інструментом для генерації коду

У ChatGPT додали Codex — перший повноцінний агент штучного інтелекту для кодування

Anthropic обмежує роботу з Claude Code — без відома користувачів

Шкідливе розширення VS Code в редакторі коду Cursor викрало у російського розробника криптовалюту на $500 000

Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом

Вайб-кодинг створює псевдорозробників, які не можуть налагоджувати або підтримувати код

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 4 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 тиждень назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 4 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 4 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 1 місяць назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Новини - 1 тиждень назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 2 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 7 днів назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект

OpenAI випустила плагін Codex, який працює в конкуруючому інструменті Claude Code

 31.03.2026 16:13

IT-компаніям потрібні аудіозаписи ваших розмов з незнайомцями: платять погодинно

 31.03.2026 14:56

У Copilot тепер можна одночасно використовувати моделі Anthropic та OpenAI

 31.03.2026 12:20

Meta тестує Instagram Plus: що дає платна підписка та скільки вона коштує

 31.03.2026 09:51

K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти

 31.03.2026 08:48

«Вже кілька місяців ніхто не пише код руками»: співробітник Anthropic розповів про робочі процеси

 30.03.2026 17:46

Нуль шансів для хакерів: Apple заявляє про абсолютну стійкість Lockdown Mode

 30.03.2026 16:31

Ethereum за 12 секунд: Віталік Бутерін готує відповідь для Solana

 30.03.2026 15:45

Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців

 30.03.2026 14:28

Вчені б'ють тривогу: люди небезпечно прив'язуються до штучного інтелекту, який «ніколи не каже ні»

 30.03.2026 11:14

Спецпроєкти

Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Топ текстів тижня
1.
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
2.
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
3.
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
4.
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
5.
Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic
6.
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
7.
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
8.
В Україні порахували користувачів штучного інтелекту
9.
Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині
10.
Vibe Coding XR: новий інструмент Google дозволяє за лічені хвилини створювати AR- та VR-програми

