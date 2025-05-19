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Новини 19/05/2025

У ChatGPT додали Codex — перший повноцінний агент штучного інтелекту для кодування

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

OpenAI представила агент кодування Codex (не плутати з інструментом Codex CLI, представленим OpenAI минулого місяця) у дослідницькому preview-режимі. Досвідчені розробники тепер можуть делегувати агенту рутинні та відносно прості завдання з програмування, який генеруватиме готовий до роботи код. Про це повідомляє блог OpenAI.

Codex має інтерфейс, доступний з бічної панелі веб-застосунку ChatGPT. Користувачі вводять запит, а потім натискають або «код» (code), щоб розпочати створення коду, або «запитати» (ask), щоб отримати відповіді на запитання та поради.

Щоразу, коли агенту доручається завдання, воно виконується в окремому контейнері, який попередньо завантажено з кодовою базою користувача та точно відображає середовище його розробки.

Щоб зробити Codex ефективнішим, розробники можуть включити до репозиторію файл AGENTS.md зі спеціальними інструкціями, наприклад, для контекстуалізації та пояснення кодової бази або для повідомлення про стандартизацію та стильові практики проекту — щось на кшталт README.md, але для агентів ШІ, а не для людей.

Codex створено на базі codex-1, вдосконаленій варіації моделі міркувань o3 від OpenAI, яка була навчена за допомогою навчання на широкому спектрі завдань з кодування та ітерації тестів.

Codex вже розгортається для всіх користувачів ChatGPT Pro, Enterprise та Team. Підтримка Plus та Edu з’явиться пізніше. За словами OpenAI, «користувачі матимуть щедрий доступ без додаткової плати протягом наступних тижнів», щоб вони «могли дослідити можливості Codex». Пізніше компанія має намір представити схему ціноутворення за користування інструментом.

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