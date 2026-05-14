Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому

Користувач під ніком cprkrn поділився у соцмережі X неймовірною історією: ШІ-інструмент Claude Code допоміг йому відновити доступ до криптогаманця з 5 BTC, який він не міг відкрити понад 12 років через втрачений пароль.

За словами власника біткоїнів, ще в студентські роки він під впливом певних речовин змінив пароль від гаманця — і геть забув, на який саме. У підсумку пароль виявився цілком у дусі тих часів: lol420f@ckthePOLICE!*:).

До моменту звернення до штучного інтелекту чоловік уже встиг перебрати близько 7 трильйонів варіантів пароля — безрезультатно. Кілька тижнів тому він знайшов стару мнемонічну фразу, яка виявилася паролем до зміни, проте й це не допомогло. У відчаї він завантажив весь вміст старого студентського ноутбука в Claude Code.

Штучний інтелект взявся за справу системно: проаналізував файли на старому пристрої, знайшов файл цифрового гаманця з паролями та запустив перебір ще приблизно 3,5 трильйона комбінацій. Жодна не спрацювала. Проте зрештою Claude зіставив стару сід-фразу, знайдену в студентському зошиті, зі старим файлом гаманця — і це спрацювало.

Фахівці в коментарях уточнили: Claude не зламував сід-фразу в криптографічному сенсі — він розшифрував локальний файл на пристрої, де ця фраза зберігалася. Втім, для власника 5 BTC результат однаково вражаючий, а безпеці інших користувачів біткоїна це жодним чином не загрожує.

Нагадаємо, кілька днів тому творець Claude Code Борис Черні детально розповів про агентні цикли та майбутнє без програмістів.

