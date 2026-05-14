logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 14/05/2026 10:47

Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому

Андрій Савчук

Автор новин

Користувач під ніком cprkrn поділився у соцмережі X неймовірною історією: ШІ-інструмент Claude Code допоміг йому відновити доступ до криптогаманця з 5 BTC, який він не міг відкрити понад 12 років через втрачений пароль.

Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому

За словами власника біткоїнів, ще в студентські роки він під впливом певних речовин змінив пароль від гаманця — і геть забув, на який саме. У підсумку пароль виявився цілком у дусі тих часів: lol420f@ckthePOLICE!*:).

До моменту звернення до штучного інтелекту чоловік уже встиг перебрати близько 7 трильйонів варіантів пароля — безрезультатно. Кілька тижнів тому він знайшов стару мнемонічну фразу, яка виявилася паролем до зміни, проте й це не допомогло. У відчаї він завантажив весь вміст старого студентського ноутбука в Claude Code.

Штучний інтелект взявся за справу системно: проаналізував файли на старому пристрої, знайшов файл цифрового гаманця з паролями та запустив перебір ще приблизно 3,5 трильйона комбінацій. Жодна не спрацювала. Проте зрештою Claude зіставив стару сід-фразу, знайдену в студентському зошиті, зі старим файлом гаманця — і це спрацювало.

Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому

Фахівці в коментарях уточнили: Claude не зламував сід-фразу в криптографічному сенсі — він розшифрував локальний файл на пристрої, де ця фраза зберігалася. Втім, для власника 5 BTC результат однаково вражаючий, а безпеці інших користувачів біткоїна це жодним чином не загрожує.

Нагадаємо, кілька днів тому творець Claude Code Борис Черні детально розповів про агентні цикли та майбутнє без програмістів.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому

Найбільш обговорювані статті

КНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішенняКНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішення
Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливоШтучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливо
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерамиЛотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесідиБільше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди
OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролюЗа 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботівАрхівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів
З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годинуЗ відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude CodeOpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року

Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»

Падіння біткоїну розорило 80 тисяч доларових мільйонерів, далі — більше

Єдиний висновок з усіх моїх криптовалютних пригод

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

Чи можливо скасувати криптовалютну транзакцію?

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду

OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Як працюють смарт-контракти та децентралізовані застосунки

Вчені попереджають: тепер для зламу біткоїна достатньо лише 10 000 кубітів

Бігмак за біткоїн: McDonald's використовує новий спосіб оплати

Claude 3.7 Sonnet визнано найкращим інструментом для генерації коду

В інструменті кодування Claude Code знайдено критичну помилку

Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw

Anthropic обмежує роботу з Claude Code — без відома користувачів

Мита, спекуляції та хаос: крипторинок у політичній грі Трампа

Криптовалютний ринок втратив більше $ 1 млрд за добу. Біткоїн опустився нижче $ 50 тис.

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 3 дні назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 2 дні назад
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Новини - 1 тиждень назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках

Новини

Claude Code допоміг повернути Bitcoin-гаманець, заблокований 12 років тому

 14.05.2026 10:47

Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки

 14.05.2026 08:57

Вашингтон погрожує Польщі тарифами через новий податок на цифрові платформи

 13.05.2026 17:44

$340 000 кожному замало! Профспілка робітників Samsung вимагає від компанії ділитись прибутком щорічно

 13.05.2026 16:58

Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

 13.05.2026 15:50

Google: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитів

 13.05.2026 14:26

Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео

 13.05.2026 12:08

Поки інвестори рахують збитки, родина Трампа заробила на токенах $660 млн

 13.05.2026 10:39

«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском

 13.05.2026 08:47

Найдорожча імітація роботи в історії: розробники Amazon «годують» нейромережі сміттям заради показників

 12.05.2026 18:02
Топ текстів тижня
1.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
2.
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
3.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
4.
«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском
5.
Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео
6.
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
7.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям
8.
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють
9.
Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях
10.
З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: