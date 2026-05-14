Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки

Британський інститут безпеки штучного інтелекту (AISI) опублікував тривожне дослідження: сучасні моделі вже здатні самостійно проводити кібератаки — і їхні можливості зростають з шаленою швидкістю.

Одним з головних завдань дослідження був вимір, завдання якої складності штучний інтелект може виконати самостійно. Складність вимірюється в часі — скільки годин знадобилося б досвідченому фахівцю з кібербезпеки на те саме завдання.

Ключове питання: наскільки «довгі» й складні операції ШІ може виконувати з 80% надійністю?

Як виявилось, цей показник подвоюється кожні кілька місяців:

Листопад 2025: подвоєння кожні 8 місяців

Лютий 2026: подвоєння кожні 4,7 місяця

Травень 2026: дві нові моделі суттєво перевищили навіть цей прискорений темп

Claude Mythos проти GPT-5.5: хто небезпечніший?

Обидві моделі тестувалися на так званих «кіберрейнджах» — симульованих корпоративних мережах, де ШІ має провести повноцінну атаку крок за кроком. Перший рейндж, «The Last Ones», — це 32-крокова атака на корпоративну мережу.

Claude Mythos Preview GPT-5.5 «The Last Ones» 6 з 10 спроб ✅ 3 з 10 спроб ✅ «Cooling Tower» 3 з 10 спроб ✅ ❌ не пройшов Довгі завдання (8+ год) 100% успіх 100% на 5 із 6

Головний результат: Claude Mythos Preview — перша модель, що пройшла «Cooling Tower». До цього жодна модель навіть близько не підходила.

Важливий нюанс: у звіті мова йде про новіший чекпоінт Mythos Preview, не той, що тестувався раніше. Тобто стрибок стався між двома ітераціями одного релізу — без окремого анонсу нової моделі.

Без ліміту токенів GPT-5.5 закриває і шостий довгий таск зі 100%. Обидві моделі впираються в стелю того, що поточний сюїт взагалі може виміряти.

Чому це важливо для звичайної людини?

Поки більшість людей думає про штучний інтелект як про чат-бота, який пише листи й малює картинки, паралельно відбувається інша гонка. Та сама технологія вчиться:

знаходити вразливості в програмному забезпеченні

проникати в корпоративні мережі

планувати й виконувати багатоетапні атаки

Раніше такі дії потребували команди висококваліфікованих хакерів із тижнями роботи. Сьогодні ШІ робить це автономно.

А що з захистом?

Дослідники підкреслюють: штучний інтелект — це інструмент з двома лезами. Ті самі моделі допомагають знаходити й закривати вразливості швидше, ніж будь-коли раніше. Фахівці з кібербезпеки вже повідомляють про значний прогрес у виявленні загроз завдяки новим моделям.

Але є критичне вікно: можливості атаки розвиваються дуже швидко, і організаціям потрібно вже зараз інвестувати в базову кібергігієну — до того, як ці інструменти стануть загальнодоступними.

Що далі?

AISI чесно визнає: невідомо, чи є стрибок Claude Mythos і GPT-5.5 початком нового, ще швидшого тренду — чи тимчасовим викидом. Наступні моделі покажуть.

Поки що факт залишається фактом: autonomous AI cyber capability advancing — і це вже не теорія.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn