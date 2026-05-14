logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 14/05/2026 08:57

Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки

Дмитро Сімагін

Редактор

Британський інститут безпеки штучного інтелекту (AISI) опублікував тривожне дослідження: сучасні моделі вже здатні самостійно проводити кібератаки — і їхні можливості зростають з шаленою швидкістю.

Одним з головних завдань дослідження був вимір, завдання якої складності штучний інтелект може виконати самостійно. Складність вимірюється в часі — скільки годин знадобилося б досвідченому фахівцю з кібербезпеки на те саме завдання.

Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки

Ключове питання: наскільки «довгі» й складні операції ШІ може виконувати з 80% надійністю?

Як виявилось, цей показник подвоюється кожні кілька місяців:

  • Листопад 2025: подвоєння кожні 8 місяців
  • Лютий 2026: подвоєння кожні 4,7 місяця
  • Травень 2026: дві нові моделі суттєво перевищили навіть цей прискорений темп

Claude Mythos проти GPT-5.5: хто небезпечніший?

Обидві моделі тестувалися на так званих «кіберрейнджах» — симульованих корпоративних мережах, де ШІ має провести повноцінну атаку крок за кроком. Перший рейндж, «The Last Ones», — це 32-крокова атака на корпоративну мережу.

Claude Mythos Preview GPT-5.5
«The Last Ones» 6 з 10 спроб ✅ 3 з 10 спроб ✅
«Cooling Tower» 3 з 10 спроб ✅ ❌ не пройшов
Довгі завдання (8+ год) 100% успіх 100% на 5 із 6

Головний результат: Claude Mythos Preview — перша модель, що пройшла «Cooling Tower». До цього жодна модель навіть близько не підходила.

Важливий нюанс: у звіті мова йде про новіший чекпоінт Mythos Preview, не той, що тестувався раніше. Тобто стрибок стався між двома ітераціями одного релізу — без окремого анонсу нової моделі.

Без ліміту токенів GPT-5.5 закриває і шостий довгий таск зі 100%. Обидві моделі впираються в стелю того, що поточний сюїт взагалі може виміряти.

Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5

Чому це важливо для звичайної людини?

Поки більшість людей думає про штучний інтелект як про чат-бота, який пише листи й малює картинки, паралельно відбувається інша гонка. Та сама технологія вчиться:

  • знаходити вразливості в програмному забезпеченні
  • проникати в корпоративні мережі
  • планувати й виконувати багатоетапні атаки

Раніше такі дії потребували команди висококваліфікованих хакерів із тижнями роботи. Сьогодні ШІ робить це автономно.

А що з захистом?

Дослідники підкреслюють: штучний інтелект — це інструмент з двома лезами. Ті самі моделі допомагають знаходити й закривати вразливості швидше, ніж будь-коли раніше. Фахівці з кібербезпеки вже повідомляють про значний прогрес у виявленні загроз завдяки новим моделям.

Але є критичне вікно: можливості атаки розвиваються дуже швидко, і організаціям потрібно вже зараз інвестувати в базову кібергігієну — до того, як ці інструменти стануть загальнодоступними.

Що далі?

AISI чесно визнає: невідомо, чи є стрибок Claude Mythos і GPT-5.5 початком нового, ще швидшого тренду — чи тимчасовим викидом. Наступні моделі покажуть.

Поки що факт залишається фактом: autonomous AI cyber capability advancing — і це вже не теорія.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки

Найбільш обговорювані статті

КНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішенняКНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішення
Штучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливоШтучний інтелект непомітно переписує наукову літературу: відрізнити неможливо
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерамиЛотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
Більше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесідиБільше не треба писати код з нуля: Google змінює технічні співбесіди
OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролюЗа 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботівАрхівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів
З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годинуЗ відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude CodeOpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
Адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos

«Банки почнуть зламувати першими»: міністр фінансів США Скотт Бессент терміново зібрав банкірів через ризики Claude Mythos

OpenAI повертає лідерство: GPT-5.5 випередила Claude Opus 4.7 у ключовому бенчмарку Terminal-Bench 2.0

Вийшла з-під контролю: Anthropic вважає, що Claude Mythos надто потужна для публічного релізу

Під час закритого тестування Claude Mythos знайшла 271 вразливість у новій версії браузера Firefox

Всі хочуть спробувати Claude Mythos: заради нової моделі АНБ ігнорує заборону Пентагону

GPT-5.5 зрівнявся з Claude Mythos у тестах на кібератаки — висновки британського AISI

OpenAI непомітно подвоїла тарифи: мільйон токенів тепер коштує $30

Китай хотів отримати доступ до Claude Mythos — в Anthropic категорично відмовили

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 3 дні назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 2 дні назад
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
Новини - 1 тиждень назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках

Новини

Експерти порівняли Claude Mythos з GTP-5.5: хто краще проводить кібератаки

 14.05.2026 08:57

Вашингтон погрожує Польщі тарифами через новий податок на цифрові платформи

 13.05.2026 17:44

$340 000 кожному замало! Профспілка робітників Samsung вимагає від компанії ділитись прибутком щорічно

 13.05.2026 16:58

Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

 13.05.2026 15:50

Google: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитів

 13.05.2026 14:26

Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео

 13.05.2026 12:08

Поки інвестори рахують збитки, родина Трампа заробила на токенах $660 млн

 13.05.2026 10:39

«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском

 13.05.2026 08:47

Найдорожча імітація роботи в історії: розробники Amazon «годують» нейромережі сміттям заради показників

 12.05.2026 18:02

OpenAI запускає Daybreak — послугу перевірки коду від кіберзагроз

 12.05.2026 16:57
Топ текстів тижня
1.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
2.
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
3.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
4.
«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском
5.
Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео
6.
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
7.
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
8.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям
9.
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють
10.
Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: