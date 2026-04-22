Під час закритого тестування Claude Mythos знайшла 271 вразливість у новій версії браузера Firefox

Компанія Mozilla повідомила в своєму блозі, що завдяки ранньому доступу до LLM-моделі Claude Mythos Preview їй вдалось виявити 271 вразливість безпеки у новому релізі браузера Firefox 150.

Ця цифра вражає, особливо у порівнянні з тим, що лише кілька місяців тому інша модель від Anthropic — Opus 4.6 допомогла знайти 22 баги у Firefox 148. Стрибок у продуктивності демонструє, що можливості Claude вийшли на новий рівень, пише Ars Technica.

Ключові деталі:

Масштаб: Більшість із 271 знайденої проблеми — це вразливості «нульового дня» (zero-day), які раніше були невідомі. Хоча не всі вони мають критичний рівень загрози, їхня загальна кількість у межах одного релізу є рекордною для браузера.

Нові можливості LLM: За словами технічного директора Firefox Боббі Холлі, Claude Mythos здатен знаходити помилки будь-якої складності, що раніше було під силу лише елітним дослідникам безпеки. Модель самостійно аналізує код та вибудовує логічні ланцюжки для пошуку потенційних проломів.

Зміна парадигми: Mozilla вважає, що це початок кінця епохи домінування хакерів. Якщо раніше зловмисникам було достатньо знайти одну слабку точку, а розробникам доводилося захищати весь код вручну, то тепер ШІ дозволяє захисникам масштабувати перевірку безпеки до рівня, недоступного людині.

Погляд у майбутнє

У Mozilla налаштовані оптимістично. Представники компанії зазначають, що кількість дефектів у коді є обмеженою, і завдяки інструментам на кшталт Mythos індустрія наближається до світу, де можна буде виявити та виправити абсолютно всі помилки до того, як їх використають зловмисники.

Цей кейс став частиною програми Project Glasswing від Anthropic, у межах якої компанії-партнери (зокрема Google, Microsoft, Apple та Nvidia) тестують можливості Claude Mythos до офіційного релізу.

Випуск Firefox 150 з усіма патчами вже став доступним для користувачів, ознаменувавши одну з найбільших оновлень безпеки в історії браузера.

