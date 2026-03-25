Новини 25/03/2026 11:52

Браузер Firefox тепер має вбудований безкоштовний VPN зі щомісячним лімітом даних 50 Гб

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія Mozilla робить крок у бік посилення приватності користувачів, анонсувавши безкоштовний вбудовний VPN-сервіс у новій версії свого браузера Firefox. На відміну від багатьох конкурентів, які пропонують обмежені проксі-рішення, Firefox 149.0 надає 50 Гб ліміту на місяць із використанням перевіреної інфраструктури.

«Незалежно від того, чи ви користуєтеся публічним Wi-Fi під час подорожей, шукаєте конфіденційну медичну інформацію чи купуєте щось особисте, ця функція надає вам простий спосіб захисту приватності», — запевняє Mozilla.

Активація VPN відбувається за допомогою перемикача у верхньому правому куті інтерфейсу браузера. Також є опція роботи VPN лише на певних веб-сайтах, до п’яти, для економії трафіку.

50 Гб на місяць — це досить щедрий обсяг для безкоштовного інтернет-серфінгу (для порівняння, більшість конкурентів пропонують від 500 Мб до 10 Гб). На старті кількість доступних вихідних нодів (exit nodes) обмежена, але це стандартна практика для безкоштовних версій з метою балансування навантаження.

Для використання VPN потрібен Firefox Account, який дозволяє Mozilla керувати квотами без збору надмірних метаданих. Якщо ви активно користуєтесь проксі-трафіком, сповіщення в браузері повідомить наближення ліміту.

Реліз Firefox 149.0 — непогана альтернатива «безкоштовним» VPN-розширенням. Замість сумнівних плагінів з Chrome Web Store, які часто торгують даними користувачів, з’являється native-рішення від вендора з прозорою репутацією.

Ще однією новинкою Firefox 149.0 стала функція розділеного перегляду. Вона дозволяє переглядати дві вкладки браузера на одному екрані.

Також Firefox тепер автоматично блокує сповіщення та назавжди скасовує дозволи для будь-якого веб-сайту, позначеного як шкідливий функцією SafeBrowsing. Це запобігає надсиланню сайтами фонових сповіщень користувачам, які зазвичай використовується для реклами, спаму або фішингу.

Нагадаємо, не так давно в браузері Mozilla Firefox виправили баг 25-річної давнини.

