Новини 22/10/2025 09:22

OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas — альтернативу Google Chrome з пам’яттю та агентами

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI офіційно представила новий браузер під назвою ChatGPT Atlas. Він вже доступний для платформи macOS, тоді як релізи для Windows, iOS та Android очікуються найближчим часом, запевняють на сайті компанії-розробника. Завантажити новинку можна за адресою chatgpt.com/atlas.

На відміну від традиційних браузерів, Atlas має не тільки інтегрований чат-бот, а й повноцінний агент на базі штучного інтелекту. Він запам’ятовує дії користувача, його інтереси та історії відвідувань, що робить браузер більш персоналізованим, ніж Chrome. Atlas навіть може брати на себе рутинні завдання: бронювати авіаквитки або столик у ресторані, редагувати документи, робити замовлення в інтернет-магазинах.

Одна з ключових особливостей ChatGPT Atlas — розділений екран: під час переходу за посиланням з результатів пошуку браузер відображає одночасно веб-сторінку та діалог із ChatGPT. Це зручно для пошуку, швидких порад, генерації стислої інформації про зміст веб-сторінки, перевірки фактів або навіть редагування тексту під час роботи — функція, яку OpenAI назвали Cursor chat. За бажанням користувач може вимкнути розділений екран.

Ринок браузерів на базі штучного інтелекту зараз бурхливо розвивається: цього літа Perplexity представила Comet, користування яким коштує $20 на місяць. Зі свого боку, Google пообіцяла вбудувати помічника Gemini у Chrome з автоматизацією багатьох побутових завдань — від покупок до бронювань та планування зустрічей.

OpenAI розраховує конкурувати насамперед із Google, а також з новими ШІ-орієнтованими продуктами на кшталт Perplexity. У розробці Atlas беруть участь ветерани індустрії: колишні творці Chrome та Firefox, дизайнери з Apple, експерти з пошуку та інтерфейсів.

Нагадаємо, кілька днів тому компанія OpenAI повідомила, що незабаром дозволить в ChatGPT еротичний контент для «верифікованих дорослих».

