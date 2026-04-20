Вайб-кодери скаржаться, що Claude Opus 4.7 витрачає токени набагато швидше, хоча тарифи не змінились

Здається, в Anthropic вирішили залишити цінник на вітрині старим, але зменшити розмір порції. Програмісти масово скаржаться: перші тести та детальний аналіз токенізації виявили неприємний сюрприз. Реальні витрати на використання моделі зросли на 20–35%, пише The Decoder.

Проблема криється не в ціні за мільйон токенів, а в тому, як модель «нарізає» текст на токени. Новий токенізатор Opus 4.7 став менш щільним порівняно з версією 4.6.

Для ідентичного обсягу тексту (особливо в технічних завданнях та коді) Opus 4.7 генерує та споживає більше токенів, ніж Opus 4.6. Найбільша різниця помітна при обробці специфічних символів, форматів JSON та математичних рівнянь.

У середньому витрати при роботі з Claude Code зросли на 32%, для файлу CLAUDE.md — на 44%, для технічної документації — на 47%. Оцінка спільноти на tokens.billchambers.me ще вища: токенів витрачається більше на 37,4%.

Чому Anthropic пішла на цей крок?

Експерти припускають, що зміна архітектури токенізатора була необхідна для покращення «розуміння» моделі. Opus 4.7 демонструє значно вищі результати в складних логічних тестах, і точніша (хоч і дорожча) обробка тексту може бути частиною цього успіху.

Основні висновки для бізнесу:

Бюджетування: Компаніям, які активно використовують API Claude, варто закладати збільшення витрат на 20-30% при переході на нову версію.

Якість vs Ціна: Попри подорожчання, Opus 4.7 залишається фаворитом для критично важливих завдань (програмування, юридичний аналіз) через зниження рівня галюцинацій.

Оптимізація: Тепер розробникам доведеться ще ретельніше працювати над системними промптами, щоб мінімізувати зайвий вивід.

З іншого боку, ніхто не заперечує, що модель має більш високу якість роботи: тест з використанням бенчмарка IFEval на 20 запитах показує, що Opus 4.7 на 5% краще дотримується суворих інструкцій, ніж попередня версія LLM.

