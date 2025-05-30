CEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунів

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Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей вважає, що штучний інтелект незабаром може скоротити 50% офісних робочих місць початкового рівня. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Axios, повідомляє Business Insider.

Амодей прогнозує, що рівень безробіття може зрости на 10–20% протягом наступних п’яти років. Він закликав уряд і IT-компанії підготувати країну до цих змін, зазначивши, що більшість людей не підозрюють про загрозу, що насувається.

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За словами керівника Anthropic, розробка великих мовних моделей швидко просувається, і вони вже можуть перевершувати людську продуктивність. Уряд США зберігає мовчання з цього питання, побоюючись, що працівники почнуть панікувати, або що країна може відстати від Китаю в гонці штучного інтелекту.

Даріо Амодей наголосив, що компанії, які займаються штучним інтелектом, та уряд мають припинити «прикрашати» ризики масового скорочення робочих місць у таких галузях, як технології, фінанси, юриспруденція та консалтинг, особливо на початкових позиціях.

Гізер Дошай, керівник програмами з персоналу та рекрутингу в SignalFire, розповіла, що штучний інтелект вже робить те, що раніше робили стажери та випускники.

«Тепер ви можете найняти одного досвідченого працівника, оснастити його інструментами штучного інтелекту, і він зможе самостійно робити те, що робив джуніор, на додаток до власних обов’язків, — без додаткових витрат», — сказала Дошай.

У 2023 році в технологічній галузі пройшла хвиля масових звільнень, коли компанії скоротили сотні тисяч робочих місць заради зниження витрат. Хоча, за даними SignalFire, у 2024 році найм на позиції middle та senior збільшився, позиції для джуніорів так і не відновилися. У 2024 році молоді фахівці становили лише 7% від загальної кількості найманих працівників у великих технологічних компаніях, що на 25% нижче, ніж у 2023 році. У стартапах цей показник знизився на 11%, порівняно з попереднім роком.

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