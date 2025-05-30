CEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунів
Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей вважає, що штучний інтелект незабаром може скоротити 50% офісних робочих місць початкового рівня. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Axios, повідомляє Business Insider.
Амодей прогнозує, що рівень безробіття може зрости на 10–20% протягом наступних п’яти років. Він закликав уряд і IT-компанії підготувати країну до цих змін, зазначивши, що більшість людей не підозрюють про загрозу, що насувається.
За словами керівника Anthropic, розробка великих мовних моделей швидко просувається, і вони вже можуть перевершувати людську продуктивність. Уряд США зберігає мовчання з цього питання, побоюючись, що працівники почнуть панікувати, або що країна може відстати від Китаю в гонці штучного інтелекту.
Даріо Амодей наголосив, що компанії, які займаються штучним інтелектом, та уряд мають припинити «прикрашати» ризики масового скорочення робочих місць у таких галузях, як технології, фінанси, юриспруденція та консалтинг, особливо на початкових позиціях.
Гізер Дошай, керівник програмами з персоналу та рекрутингу в SignalFire, розповіла, що штучний інтелект вже робить те, що раніше робили стажери та випускники.
«Тепер ви можете найняти одного досвідченого працівника, оснастити його інструментами штучного інтелекту, і він зможе самостійно робити те, що робив джуніор, на додаток до власних обов’язків, — без додаткових витрат», — сказала Дошай.
У 2023 році в технологічній галузі пройшла хвиля масових звільнень, коли компанії скоротили сотні тисяч робочих місць заради зниження витрат. Хоча, за даними SignalFire, у 2024 році найм на позиції middle та senior збільшився, позиції для джуніорів так і не відновилися. У 2024 році молоді фахівці становили лише 7% від загальної кількості найманих працівників у великих технологічних компаніях, що на 25% нижче, ніж у 2023 році. У стартапах цей показник знизився на 11%, порівняно з попереднім роком.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: