Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

Індонезійський острів Балі більше не є безпечним раєм для тих, хто поєднує роботу з відпочинком. Місцева влада запустила масштабну кампанію проти іноземців, які порушують умови туристичних віз, працюючи дистанційно. Під загрозою депортації опинилися не лише фрілансери та IT-спеціалісти, а й блогери, фотографи, інструктори з йоги та волонтери, пише Business Standart.

Операція «Дхарма Деваті»

З квітня 2026 року на острові діє спеціальна імміграційна операція під назвою Dharma Dewata Immigration Patrol Task Force. Лише за перші три тижні її проведення було затримано 62 іноземці — за незаконну трудову діяльність на туристичній візі. Офіційні представники Балійського регіонального імміграційного офісу підтвердили, що рейди тривають і набирають обертів.

Механізм перевірок відпрацьований до деталей. Співробітники імміграційної служби в цивільному патрулюють популярні кафе та коворкінги в районах Чангу, Улувату та Убуду. Якщо іноземець помічений за ноутбуком упродовж тривалого часу, до нього підходять офіцери з вимогою пред’явити пристрої та показати листування. Наявність відкритих робочих вкладок або ділової переписки є підставою для затримання.

Що тепер вважається порушенням

Влада Індонезії офіційно визначила, що туристична віза призначена виключно для відпочинку, відвідування родичів та обмеженої некомерційної діяльності. Під заборону потрапили:

дистанційна робота на іноземну компанію поза акредитованими коворкінгами;

створення спонсорського контенту для Instagram, TikTok , YouTube;

фотозйомка на комерційне замовлення;

проведення майстер-класів з йоги, танців, кулінарії та будь-якої іншої діяльності;

волонтерська робота зі структурованими обов’язками.

Навіть безоплатна діяльність, яка має «економічну цінність», тепер може розцінюватися як порушення.

Покарання: від штрафу до довічної заборони

Наслідки для порушників у 2026 році є вкрай серйозними: анулювання візи, утримання під вартою, значний штраф, депортація та довічна заборона на в’їзд до Індонезії. Для тих, хто проводить платні навчальні заходи, передбачено кримінальне переслідування з позбавленням волі до 5 років.

Технології на службі міграційного контролю

Окрім патрулів у штатському, влада задіяла системи розпізнавання облич, інтегровані з базами даних іммігрантів. Якщо турист щодня з’являється в одному й тому ж місці з технікою — це автоматично сигналізує патрулю. Додатковим інструментом контролю стала система заохочення інформаторів: місцеві жителі отримують винагороду за повідомлення про підозрілих іноземців.

Кому Балі готовий відкрити двері

Нова стратегія острова чітко визначає два «бажані» типи гостей: заможні інвестори, готові вкласти від $350 000 у довгострокове проживання, та класичні туристи, які лише витрачають, але не заробляють. Середній клас «цифрових кочівників», який роками живив економіку острова, більше не вписується в цю формулу.

Аналітики зазначають, що подібна політика є частиною ширшої регіональної тенденції: Бангкок, Хошимін та інші азійські хаби активно конкурують за «правильних» дистанційних працівників, пропонуючи легальніші та прозоріші умови перебування.

Практичні поради для тих, хто вже на острові

Не відкривайте ноутбук у кафе, пляжних клубах або парках — навіть заради одного листа;

Працюйте виключно в офіційно акредитованих коворкінгах із відповідним юридичним оформленням;

Перевірте гаджети на наявність листування з місцевими клієнтами або ділових матеріалів — їх можуть вимагати показати під час перевірки;

До поїздки уточніть, який тип візи відповідає вашій реальній діяльності на острові.

