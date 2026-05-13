logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/05/2026 15:50

Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

Олександр Остапенко

Автор новин

Індонезійський острів Балі більше не є безпечним раєм для тих, хто поєднує роботу з відпочинком. Місцева влада запустила масштабну кампанію проти іноземців, які порушують умови туристичних віз, працюючи дистанційно. Під загрозою депортації опинилися не лише фрілансери та IT-спеціалісти, а й блогери, фотографи, інструктори з йоги та волонтери, пише Business Standart.

Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

Операція «Дхарма Деваті»

З квітня 2026 року на острові діє спеціальна імміграційна операція під назвою Dharma Dewata Immigration Patrol Task Force. Лише за перші три тижні її проведення було затримано 62 іноземці — за незаконну трудову діяльність на туристичній візі. Офіційні представники Балійського регіонального імміграційного офісу підтвердили, що рейди тривають і набирають обертів.

Механізм перевірок відпрацьований до деталей. Співробітники імміграційної служби в цивільному патрулюють популярні кафе та коворкінги в районах Чангу, Улувату та Убуду. Якщо іноземець помічений за ноутбуком упродовж тривалого часу, до нього підходять офіцери з вимогою пред’явити пристрої та показати листування. Наявність відкритих робочих вкладок або ділової переписки є підставою для затримання.

Що тепер вважається порушенням

Влада Індонезії офіційно визначила, що туристична віза призначена виключно для відпочинку, відвідування родичів та обмеженої некомерційної діяльності. Під заборону потрапили:

  • дистанційна робота на іноземну компанію поза акредитованими коворкінгами;
  • створення спонсорського контенту для Instagram, TikTok, YouTube;
  • фотозйомка на комерційне замовлення;
  • проведення майстер-класів з йоги, танців, кулінарії та будь-якої іншої діяльності;
  • волонтерська робота зі структурованими обов’язками.

Навіть безоплатна діяльність, яка має «економічну цінність», тепер може розцінюватися як порушення.

Покарання: від штрафу до довічної заборони

Наслідки для порушників у 2026 році є вкрай серйозними: анулювання візи, утримання під вартою, значний штраф, депортація та довічна заборона на в’їзд до Індонезії. Для тих, хто проводить платні навчальні заходи, передбачено кримінальне переслідування з позбавленням волі до 5 років.

Технології на службі міграційного контролю

Окрім патрулів у штатському, влада задіяла системи розпізнавання облич, інтегровані з базами даних іммігрантів. Якщо турист щодня з’являється в одному й тому ж місці з технікою — це автоматично сигналізує патрулю. Додатковим інструментом контролю стала система заохочення інформаторів: місцеві жителі отримують винагороду за повідомлення про підозрілих іноземців.

Кому Балі готовий відкрити двері

Нова стратегія острова чітко визначає два «бажані» типи гостей: заможні інвестори, готові вкласти від $350 000 у довгострокове проживання, та класичні туристи, які лише витрачають, але не заробляють. Середній клас «цифрових кочівників», який роками живив економіку острова, більше не вписується в цю формулу.

Аналітики зазначають, що подібна політика є частиною ширшої регіональної тенденції: Бангкок, Хошимін та інші азійські хаби активно конкурують за «правильних» дистанційних працівників, пропонуючи легальніші та прозоріші умови перебування.

Практичні поради для тих, хто вже на острові

  • Не відкривайте ноутбук у кафе, пляжних клубах або парках — навіть заради одного листа;
  • Працюйте виключно в офіційно акредитованих коворкінгах із відповідним юридичним оформленням;
  • Перевірте гаджети на наявність листування з місцевими клієнтами або ділових матеріалів — їх можуть вимагати показати під час перевірки;
  • До поїздки уточніть, який тип візи відповідає вашій реальній діяльності на острові.

Нагадаємо, що в Україні зростає частка IT-фахівців, які працюють на двох роботах.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

Найбільш обговорювані статті

Темний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступТемний бік вайб-кодування: тисячі згенерованих програм зливають дані у відкритий доступ
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролюЗа 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Архівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботівАрхівувати дані все складніше: HDD подорожчали, сайти блокують пошукових ботів
З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годинуЗ відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude CodeOpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
КНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішенняКНУ імені Шевченка зняв заборону на Telegram: що змусило ректора змінити рішення
Хто в Україні вміє впроваджувати CRM: з'явився перший незалежний рейтинг інтеграторівХто в Україні вміє впроваджувати CRM: з’явився перший незалежний рейтинг інтеграторів
40% розробників C++ використовують штучний інтелект, але довіра до нього залишається низькою — опитування40% розробників C++ використовують штучний інтелект, але довіра до нього залишається низькою — опитування
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзямChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям
ШІ показав, як буде виглядати жінка на дистанційній роботі у 2050 році

Робота на Штати з українського дивану: 14 сайтів з віддаленими вакансіями за кордоном

 

Вчені з'ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі

50-річний IT-фахівець заробляє $500 000 на рік, працюючи на дев'яти роботах одночасно

Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie

Вигорів, але закрив іпотеку: айтівець таємно працював на трьох роботах і за рік заробив $344 тис.

Замість підвищення — друга робота: чому надзайнятість в IT вигідна (і кому вона підходить)

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Справжні причини, чому співробітники повертаються в офіс

Найбільші IT-компанії стежать за співробітниками на віддаленій за допомогою спеціального софту

Вимога включати веб-камери на віддаленій роботі — порушення прав людини: подробиці

«Люди повертаються до офісів, і продуктивність різко падає»: статистики фіксують найгіршу ситуацію з 1940-х

«Заходи з алкоголем збирають найбільше людей»: як компанії заманюють айтівців в офіс

Як айтівцю випросити віддалену роботу: 4 поради з переговорів

Офіс чи віддалена робота? Вийшло дослідження про те, де краще працюють айтівці

Amazon зобов'яже співробітників працювати в офісі всі п'ять днів на тиждень

Dell заборонила не тільки віддалену роботу, але й гібридний графік

Секс, наркотики та таємні відпустки. Віддалені працівники зізнались, чим займаються в робочий час

Зумери не люблять віддалену роботу найбільше за всіх

Фальшиві програмісти принесли режиму Північної Кореї щонайменше $88 мільйонів

66% вакансій розробників передбачають повний ремоут — Djinni

«Я втомився від людей ще 15 років тому». Data Analyst розкритикував прагнення до соціалізації на роботі

Вимога працювати в офісі відлякує IT-фахівців — дослідження

Amazon відклала повернення працівників в офіс — не вистачає місця

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 2 тижні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 2 тижні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 2 дні назад
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
Новини - 3 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 6 днів назад
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
Новини - 2 тижні назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 3 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи

Новини

Ноутбук як доказ злочину: на Балі заборонили дистанційну роботу в публічних місцях

 13.05.2026 15:50

Google: віджети для Android тепер можна створювати за допомогою текстових запитів

 13.05.2026 14:26

Зірки Голлівуду запропонували механізм використання своїх облич у згенерованих відео

 13.05.2026 12:08

Поки інвестори рахують збитки, родина Трампа заробила на токенах $660 млн

 13.05.2026 10:39

«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском

 13.05.2026 08:47

Найдорожча імітація роботи в історії: розробники Amazon «годують» нейромережі сміттям заради показників

 12.05.2026 18:02

OpenAI запускає Daybreak — послугу перевірки коду від кіберзагроз

 12.05.2026 16:57

Китай хотів отримати доступ до Claude Mythos — в Anthropic категорично відмовили

 12.05.2026 15:57

Помітити пастку майже неможливо: хакери розгорнули атаку через чати Claude

 12.05.2026 14:49

Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту

 12.05.2026 12:03
Топ текстів тижня
1.
За 12 годин — 13 000 копій: що відбувається, коли штучний інтелект виходить з-під контролю
2.
Підвищення лімітів для Claude Code: Anthropic робить вайб-кодування більш доступним
3.
OpenAI додає Codex у Chrome: тепер це однозначно головний конкурент Claude Code
4.
Крах амбіцій Маска: як Grok став аутсайдером гонки штучного інтелекту
5.
Лотерейний квиток за $30 млн: як робота в OpenAI зробила сотні людей мільйонерами
6.
Як Ілон Маск зі скандалом залишив OpenAI — версія Грега Брокмана
7.
«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском
8.
ChatGPT отримав «червону кнопку», яка напише вашим друзям
9.
Нова еліта креативної індустрії: хто такі YouTube-консультанти і скільки вони заробляють
10.
З відеокартою Nvidia RTX 5090 можна зламати 60% паролів менш ніж за годину

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: