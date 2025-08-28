Зумери не люблять віддалену роботу найбільше за всіх

Працівники покоління Z, народжені в 1997 році і пізніше, не люблять працювати віддалено більше, ніж всі інші покоління. Це стверджують результати дослідження Gallup.

Серед чотирьох поколінь — бумерів, X, мілленіалів і зумерів — саме зумери найменше люблять віддалену роботу. Однак при цьому їм найбільше імпонує гібридний формат праці — його обрали 71% респондентів цієї вікової категорії. Дослідники здивовані результатам, оскільки очікувалось, що молодь, яка з дитинства росла з цифровими технологіями, здавалося б, має бути найбільшим фанатом ремоуту.

Насправді все виявилось навпаки. Молоді співробітники бачать у віддаленій роботі складнощі з налагодженням стосунків з іншими людьми, в тому числі більш досвідченими колегами, які можуть поділитись порадами та допомогти.

Крім того, за словами дослідників, зумери на віддаленій роботі зазвичай гірше розуміють роль своєї роботи в організації. Ще однією з причин, чому зумери хочуть частіше бачитися з колегами, названа самотність. У минулорічній доповіді Gallup говорилося, що сильну самотність відчуває кожен п’ятий опитаний співробітник, і найбільше страждають люди до 35 років.

Серед усіх поколінь найбільшу прихильність до віддаленої роботи мають мілленіали. На запитання, наскільки ймовірно, що вони шукатимуть іншу роботу, якщо втратять можливість працювати віддалено, 41% мілленіалів заявили, що вони з надзвичайною ймовірністю шукатимуть іншу роботу. Це значно більше, ніж показали результати опитувань представників інших поколінь.