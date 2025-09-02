logo

В Україні підрахували, як айтівці донатять на армію

Дмитро Сімагін

Журналіст

У середньому український IT-фахівець щомісячно допомагає Силам оборони на суму $155. Це трохи менше, ніж минулого року, коли розмір донату становив $188. Знизився й відносний показник — з 7% до 5% від зарплати. Про йдеться в результатах опитування, проведеного DOU серед 13 607 респондентів.

Найбільше допомагають армії спеціалісти, які не розглядають еміграцію — як правило, вони передають на ЗСУ приблизно 10% від доходу. 

Серед опитаних в Україні 73% продовжують донатити, тоді як серед тих, хто виїхав за кордон і не збирається повертатись, частка благодійників становить лише половину. Найбільш активно допомагають ЗСУ ті українці в еміграції, які хочуть повернутися: 75% з них регулярно надсилають гроші.

Лише 62% джуніорів донатять армії. Серед досвідчених Lead+ таких 76%. 

Серед нетехнічних фахівців (74%) донаторів більше, ніж серед технічних (69%). Серед розробників, які входять до другої групи, допомагають армії 67%.

Керівники IT-компаній щомісяця переказують у середньому $460, тоді як у DevOps цей показник становить $275. Розробники виділяють приблизно $185, маркетологи та HR — $115, хоча частка тих, хто донатить, там найбільша. Загалом серед жінок донаторів більше (75%). Найчастіше допомагають ЗСУ ті айтівці, хто має бронювання (82%).

У східних та південних регіонах айтівці готові віддавати більший відсоток зарплати: у Запорізькій області цей показник сягає 8%, у Сумській та Миколаївській — 7%. В абсолютних сумах найбільші донати надходять від фахівців із Київської області — $168. З-за кордону найбільш активними залишаються айтівці у Великій Британії та Португалії, де щомісячні пожертви перевищують $250.

Кожен двадцятий український IT-спеціаліст віддає армії понад $1000 на місяць, а 4% витрачають чверть або більше своєї зарплати. Це доводить, що значна частина галузі високих технологій продовжує стабільно фінансувати оборону країни.

 

