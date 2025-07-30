Stack Overflow: все менше розробників довіряють коду, який згенерував штучний інтелект

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Опитування понад 49 000 розробників зі 177 країн, проведене Stack Overflow, виявило чергову проблему, пов’язану зі штучним інтелектом: зростання технічного боргу, створеного ШІ-інструментами, які генерують «майже правильні» рішення. У підсумку це не тільки підриває обіцяне підвищення продуктивності, але й довіру до коду, згенерованого штучним інтелектом. Про це пише Venture Beat.

Використання штучного інтелекту продовжує зростати — 84% розробників зараз використовують або планують використовувати інструменти на базі штучного інтелекту, порівняно з 76% у 2024 році. Однак довіра до цих інструментів різко впала.

«Хоча більшість розробників використовують ШІ, цього року він їм подобається менше, і вони менше йому довіряють», — заявила Ерін Єпіс, старший аналітик з маркетингових досліджень та аналітики Stack Overflow.

Зараз лише 33% розробників довіряють точності коду, згенерованого штучним інтелектом, порівняно з 43% у 2024 році та 42% у 2023 році.

Розробники називають «рішення на основі штучного інтелекту “майже правильними”, але не зовсім». 45% кажуть, що налагодження коду, згенерованого штучним інтелектом, займає більше часу, ніж очікувалося. Інструменти ШІ обіцяють підвищення продуктивності, але насправді можуть створювати нові категорії технічного боргу.

Інструменти штучного інтелекту не просто створюють явно проблемний код. Вони генерують правдоподібні рішення, які потім потребують додаткового втручання розробника. Це створює особливо підступну проблему продуктивності.

«Інструменти штучного інтелекту обіцяють економію часу та підвищення продуктивності, але розробники витрачають час на вирішення непередбачуваних збоїв у робочому процесі. Цього року лише 29% з них вважають, що інструменти штучного інтелекту можуть впоратися зі складними проблемами, порівняно з 35% минулого року», — додає Єпіс.

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