Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie

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47 % опитаних представників Gen Z заявили, що з переходом на роботу з дому їхнє сексуальне життя стало активнішим: ранкові обійми та «перерви на ліжко» дедалі частіше замінюють рутинний офісний розклад.

Опитування EduBirdie, проведене серед 2 000 молодих фахівців, показало, що гнучкий графік відкриває більше «вікон» для близькості: 30 % респондентів навіть планують секс у календарі між Zoom-дзвінками.

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Повернення до офісу лякає багатьох: 31 % бояться, що це «заблокує» їхнє інтимне життя, ще 36 % упевнені, що жорсткий графік знизить сексуальну активність, а п’ята частина хвилюється, що часу для партнера стане менше.

Водночас офіс має й несподівані плюси: 42 % Gen Z відчувають сплеск упевненості серед колег, а 18 % кажуть, що спільна робота помітно піднімає настрій — фактор, який також впливає на бажання.

Щоб заманити молодь назад, роботодавцям пропонують «секс-позитивний» підхід: 38 % учасників опитування хотіли б бачити в офісі приватні кімнати для побачень з колегами або соло-релаксу протягом робочого дня.

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