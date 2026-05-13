«Може, передам дітям»: Сем Альтман розповів про «моторошний» момент у розмові з Ілоном Маском

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман вчора давав свідчення у справі, яка може визначити майбутнє всієї галузі штучного інтелекту. У своїх показах у суді Окленда він описав глибокий дискомфорт через бажання Ілона Маска одноосібно контролювати потенційну комерційну структуру OpenAI ще у 2017 році. Про це пише Bloomberg.

За словами Альтмана, Маск обіцяв поступитися контролем із часом, проте відмовлявся зафіксувати цю обіцянку в договорі — що вкрай засмутило інших співзасновників компанії. Особливо красномовним виявився один епізод: коли Маска запитали, що станеться з OpenAI після його смерті, якщо він контролюватиме компанію, той відповів, що особливо про це не думав, але, можливо, передав би її своїм дітям. Альтман назвав цю відповідь «особливо моторошним моментом» і додав, що йому було «некомфортно».

Саме ця ситуація загострила одне з ключових протиріч у засновницькій ідеї OpenAI: компанія створювалась із принципової позиції — штучний інтелект не повинен перебувати в руках однієї людини. Альтман також спирався на власний досвід роботи в стартап-інкубаторі Y Combinator, зазначивши, що засновники, які одного разу отримували повний контроль над компанією, зазвичай його не відпускали.

Окрім питань контролю, Альтман розкритикував і управлінський стиль Маска. Він заявив, що Ілон вимагав від Грега Брокмана та Іллі Суцкевера скласти рейтинг дослідників за їхніми досягненнями та «пройтися бензопилою» по частині команди — що могло завдати тривалої шкоди корпоративній культурі. Коли Маск зрештою залишив раду директорів у 2018 році, в компанії відчули «підйом морального духу», за словами Альтмана.

Під час перехресного допиту адвокат Ілона Маска Стівен Моло намагався поставити під сумнів чесність Сема Альтмана, нагадавши про текстове повідомлення 2023 року, в якому той дякував Маску за внесок у розвиток компанії.

«Я суттєво змінив свою думку про Ілона», — відповів Альтман.

Маск подав позов у 2024 році, звинувативши Альтмана, OpenAI, Брокмана та Microsoft у зраді некомерційної місії організації. Він домагається скасування корпоративної реструктуризації, яка перетворила OpenAI на комерційну компанію, відсторонення Альтмана і Брокмана від керівних посад, а також повернення понад $130 мільярдів до некомерційного підрозділу. Рішення на користь Маска могло б поставити під загрозу заплановане IPO OpenAI. Сама компанія наполягає на тому, що позов є спробою усунути конкурента — з огляду на те, що Маск розробляє власні продукти на основі штучного інтелекту в xAI.

