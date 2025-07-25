Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів

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Жительку Аризони, яка облаштувала у себе вдома ферму з 90 ноутбуків, допомагаючи північнокорейським ІТ-спеціалістам видавати себе за віддалених працівників із США, засудили до 8,5 років позбавлення волі, пише The Recorder.

50-річна Крістіна Марі Чепмен визнала себе винною у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку, крадіжці особистих даних за обтяжуючих обставин та змові з метою відмивання грошових коштів.

Справу Чепмен називають одним з найбільших шахрайств за участю північнокорейських ІТ-працівників в історії Міністерства юстиції США. Згідно з матеріалами справи, американка протягом трьох років підтримувала роботу комп’ютерів, через які програмісти КНДР віддалено працювали на американські компанії, видаючи себе за громадян та резидентів США.

Чепмен також відправила 49 корпоративних ноутбуків та інших пристроїв, поставлених американськими компаніями, за кордон, включаючи кілька партій до китайського міста поблизу кордону з Північною Кореєю. В будинку жінки було вилучено 90 комп’ютерів.

За даними Міністерства юстиції, завдяки цій схемі Чепмен допомогла громадянам КДНР отримати роботу в понад 300 американських компаніях, включаючи корпорації зі списку Fortune 500 та IT-компанії з Кремнієвої долини. Фейкові працівники тричі намагалися отримати роботу в двох різних урядових установах США, «хоча ці спроби були виявлені та припинені завдяки посиленій належній перевірці установ», йдеться у судових документах.

Північнокорейці, яким вдалося знайти роботу через Чепмен, отримували зарплатні чеки, надіслані на її адресу. Прямі перекази надсилалися на її рахунки в американських банках. Зрештою доходи спрямовувалися до Північної Кореї, потенційно сприяючи програмам озброєння КНДР.

У грудні 2024 року Міністерство юстиції США заявило, що шахрайські схеми з використанням ІТ-працівників Північної Кореї коштували американським компаніям щонайменше $88 мільйонів протягом шести років.

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