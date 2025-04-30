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Новини 30/04/2025

В Україні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР — директор Upwork

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

За словами Кріса Горна, директора фріланс-біржі Upwork, в Україні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР. Про це він заявив вчора в Сан-Франциско, на панельній конференції RSA з питань інформаційної безпеки, повідомляє The Register.

Дані українських користувачів потрібні громадянам КНДР для того, щоб видавати себе за українців у спробах знайти віддалену роботу в західних компаніях.

«На жаль, оскільки це підтримка північнокорейців, гроші потім повертаються назад і фільтруються до північнокорейського режиму. Потім, у свою чергу, вони йдуть на підтримку військ, які разом з росіянами воюють проти України», — пояснив Горн.

Розробники з КНДР використовують генеративний штучний інтелект для створення великої кількості профілів LinkedIn та заявок на віддалену роботу, які «будуть цікавими для західних компаній». Під час співбесіди над технічними завданнями працює відразу кілька людей.

«Одна з речей, яку ми помітили, це те, що у Польщі є людина, яка подає заявку з дуже складним ім’ям, а потім, коли ви проводите з нею дзвінок в Zoom, виявляється, що це чоловік азійського походження, який не може вимовити своє “польське” ім’я», — розповідає директор Upwork.

Як тільки такі північнокорейські працівники отримують бажану посаду, вони зазвичай дуже успішно працюють в компанії, оскільки над одним завданням працює кілька людей, щоб виконати цю роботу найкраще — з надією на підвищення по службі та розширення доступу до корпоративних систем, пояснила учасник дискусії спеціальний агент ФБР Елізабет Пелкер.

«Я думаю, що найчастіше я чую коментар на кшталт: «О, але Джонні — наш найкращий працівник. Чи справді нам потрібно його звільняти?» — сказала вона.

Інший учасник конференції, віце-президент CrowdStrike Адам Мейєрс, розповів, що в США існують «ферми ноутбуків», коли місцеві громадяни здають в оренду ноутбуки, підключені до місцевої IP-адреси за певну плату, зазвичай близько $200 за комп’ютер. Північнокорейцям це потрібно, щоб підключатися до цих машин і виглядати перед роботодавцем так, ніби вони працюють в США. 

Мейєрс стверджує, що йому доводилось багато разів мав справу з «кандидатами» з КНДР під час інтерв’ю. І одне питання їх завжди вводило в ступор. 

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«Моє улюблене запитання в інтерв’ю, тому що ми брали чимало інтерв’ю у цих людей, — це щось на кшталт: “Наскільки товстий Кім Чен Ин?“. Вони миттєво припиняють розмову, тому що бояться говорити про нього щось негативне», — сказав Адам Мейерс.

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