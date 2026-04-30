Gemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та інші

Компанія Google розширила можливості свого чат-боту Gemini. Тепер він може генерувати готові файли, придатні до завантаження та пересилання. Нова функція має пришвидшити перехід від мозкового штурму до повноцінного документа, не виходячи з діалогу з LLM. Про це пише 9to5google.

Серед підтримуваних форматів — файли Google Workspace (Документи, Таблиці та Презентації), а також PDF, DOCX, XLSX, CSV, LaTeX, TXT, RTF та Markdown. Тобто охоплено практично весь спектр найпоширеніших офісних форматів.

Основні можливості оновлення:

Спрощення: Вам більше не потрібно копіювати текст і вставляти його в інший сервіс вручну.

Інтерактивне редагування: Користувачі можуть редагувати створений вміст безпосередньо в чаті. Можна попросити штучний інтелект змінити певний абзац, додати нові дані в таблицю або змінити форматування, і зміни відобразяться миттєво.

Глибока інтеграція з Google Workspace: Після завершення роботи з файлом у Gemini, його можна одним натисканням зберегти на Google Диск для подальшого використання або спільної роботи з колегами.

Підтримка різних форматів: Окрім текстових документів, система тепер краще справляється зі структуруванням даних, що робить її ефективним інструментом для фінансового планування, створення графіків або списків завдань.

Практичні сценарії використання досить різноманітні. Наприклад, можна попросити Gemini експортувати бюджетну пропозицію одразу у форматі Microsoft Excel, або зібрати розрізнені нотатки в структурований чернетковий документ чи стиснути результати великої командної роботи в одну сторінку PDF.

В одному з демонстраційних прикладів користувач завантажує кілька сторінок рукописних нотаток і запитує: «Склади детальний навчальний посібник у форматі PDF на основі LaTeX з моїх конспектів лекцій. Додай ілюстрації, графіки та формули». Після цього він отримує готовий файл.

Нова функція вже доступна користувачам Gemini по всьому світу.

Нагадаємо, що мобільний додаток Google Gemini тепер може конспектувати лекції та робити нотатки на офлайн-нарадах.

