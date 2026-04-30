logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/04/2026 08:40

Gemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та інші

Андрій Савчук

Автор новин

Компанія Google розширила можливості свого чат-боту Gemini. Тепер він може генерувати готові файли, придатні до завантаження та пересилання. Нова функція має пришвидшити перехід від мозкового штурму до повноцінного документа, не виходячи з діалогу з LLM. Про це пише 9to5google.

Серед підтримуваних форматів — файли Google Workspace (Документи, Таблиці та Презентації), а також PDF, DOCX, XLSX, CSV, LaTeX, TXT, RTF та Markdown. Тобто охоплено практично весь спектр найпоширеніших офісних форматів.

Основні можливості оновлення:

  • Спрощення: Вам більше не потрібно копіювати текст і вставляти його в інший сервіс вручну.
  • Інтерактивне редагування: Користувачі можуть редагувати створений вміст безпосередньо в чаті. Можна попросити штучний інтелект змінити певний абзац, додати нові дані в таблицю або змінити форматування, і зміни відобразяться миттєво.
  • Глибока інтеграція з Google Workspace: Після завершення роботи з файлом у Gemini, його можна одним натисканням зберегти на Google Диск для подальшого використання або спільної роботи з колегами.
  • Підтримка різних форматів: Окрім текстових документів, система тепер краще справляється зі структуруванням даних, що робить її ефективним інструментом для фінансового планування, створення графіків або списків завдань.

Практичні сценарії використання досить різноманітні. Наприклад, можна попросити Gemini експортувати бюджетну пропозицію одразу у форматі Microsoft Excel, або зібрати розрізнені нотатки в структурований чернетковий документ чи стиснути результати великої командної роботи в одну сторінку PDF.

В одному з демонстраційних прикладів користувач завантажує кілька сторінок рукописних нотаток і запитує: «Склади детальний навчальний посібник у форматі PDF на основі LaTeX з моїх конспектів лекцій. Додай ілюстрації, графіки та формули». Після цього він отримує готовий файл.

Нова функція вже доступна користувачам Gemini по всьому світу.

Нагадаємо, що мобільний додаток Google Gemini тепер може конспектувати лекції та робити нотатки на офлайн-нарадах.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Найбільш обговорювані статті

Вайб-воркінг: Microsoft дозволить агентам працювати за вас у Word та ExcelВайб-воркінг: Microsoft дозволить агентам працювати за вас у Word та Excel
Нападник на Трампа виявився IT-фахівцем і розробником відеоігорНападник на Трампа виявився IT-фахівцем і розробником відеоігор
Квантовий комп’ютер вперше успішно зламав 15-бітний парольКвантовий комп’ютер вперше успішно зламав 15-бітний пароль
Аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну математичну проблему ЕрдешаВайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями WindowsСкільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Україна обирає представника для глобального фіналу Startup World Cup 2026 у Кремнієвій долиніУкраїна обирає представника для глобального фіналу Startup World Cup 2026 у Кремнієвій долині
Microsoft шукає «добровольців» на звільнення: пропонують річну зарплату, але не всімMicrosoft шукає «добровольців» на звільнення: пропонують річну зарплату, але не всім
Після року розробки та навчання DeepSeek випускає нову модель V4 Pro. Вона має 1,6 трильйона параметрів і дуже дешеваDeepSeek випускає нову модель V4 Pro. Вона має 1,6 трильйона параметрів і дуже дешева
Audi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідируєAudi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідирує
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар'єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації

 

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

Топ текстів
Новини - 3 дні назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 1 тиждень назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 3 дні назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 7 днів назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Без категории - 4 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 3 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 4 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 7 днів назад
Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000
Новини - 1 місяць назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців

Новини

Gemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та інші

 30.04.2026 08:40

Lovable запускає мобільний застосунок для вайб-кодування для iOS та Android

 29.04.2026 17:50

Коли баг гірший за вірус: помилка в коді перетворила шифрувальник Vect на «винищувача» файлів

 29.04.2026 17:01

Amazon Quick: персональний агент від AWS для повної автоматизації робочих завдань

 29.04.2026 16:06

Anthropic запускає Claude for Creative Work: конектори для творчої роботи

 29.04.2026 14:44

NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках

 29.04.2026 12:03

Garmin Claude: тепер можна контролювати роботу Claude Code через фітнес-трекер

 29.04.2026 11:00

Вінтажний чат-бот: вчені створили LLM, навчену виключно на історичних текстах до 1930 року

 29.04.2026 08:56

Протести в Google: топові розробники відмовляються працювати на Пентагон

 28.04.2026 17:59

OpenAI розробляє власний смартфон: ШІ-агенти замінять звичні мобільні додатки

 28.04.2026 16:52
Топ текстів тижня
1.
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
2.
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
3.
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
4.
Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000
5.
Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом
6.
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
7.
Тім Кук розповів про свою найбільшу помилку на посаді CEO Apple
8.
Audi та Volkswagen переходять на китайський штучний інтелект: Alibaba Qwen лідирує
9.
Обкрадали геймерів по всьому світу: на Львівщині затримали групу хакерів
10.
Вінтажний чат-бот: вчені створили LLM, навчену виключно на історичних текстах до 1930 року

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: