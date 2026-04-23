logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 23/04/2026 11:25

Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000

Олександр Остапенко

Автор новин

Уявіть: ви встановлюєте в Google Cloud ліміт витрат у $7, лягаєте спати, а зранку отримуєте сповіщення про заборгованість у $18,391. Саме такий неприємний сюрприз чекав на австралійця Джессі Девіса, засновника Agentic Labs, через одну технічну помилку та наполегливого зловмисника.

Згідно з дописом розробника в LinkedIn, він добре знав Google AI Studio та дотримувався всіх правил, таких як ключі API для кожного проекту, окремі платіжні облікові записи, двофакторна автентифікація та ведення журналу аудиту хмарних технологій. Однак, достатньо було лише однієї слабкої ланки, щоб звести нанівець ці запобіжні заходи, про що свідчить шокуюче великий рахунок за одну ніч.

Що пішло не так?

Виявляється, причиною став не злам облікового запису, а «забутий» сервіс. Кілька місяців тому Девіс опублікував проєкт через Google AI Studio у Cloud Run.

  • Механіка вразливості: API-ключ зберігався як звичайна текстова змінна середовища (plaintext environment variable) всередині контейнера.
  • Дія зловмисника: Хтось знайшов публічну URL-адресу сервісу та надіслав понад 60,000 запитів.
  • Фатальна помилка проксі: Оскільки ключ був інтегрований у сервіс, проксі-сервер Google автоматично підписував кожен запит зловмисника, фактично оплачуючи чужі розваги з гаманця Девіса.

Чому не спрацювали «запобіжники»?

Найбільш тривожним у цій історії є те, що Девіс мав налаштовані ліміти. Окрім основного бюджету в $7, він встановив жорстку межу (spending cap) на рівні $1,400. Проте система Google Cloud просто «пролетіла» повз ці обмеження, не зупинивши нарахування коштів вчасно.

«Атакувальник не викрадав мій ключ. Він просто знайшов публічну адресу, а інфраструктура Google зробила все інше за нього», — зазначає Девіс.

Найгірше те, що Google автоматично підвищив рівень облікового запису Девіса без жодних повідомлень. Спочатку обліковий запис був на рівні 2, який мав ліміт у $2000, але Google автоматично підвищив його до наступного рівня, коли обліковий запис перетнув поріг у 1000 доларів під час інциденту. Це збільшило ліміт до $20 000–100 000. Хоча це, ймовірно, розроблено для полегшення масштабування сервісу, це також має небажаний ефект – витрати для користувача вищі, ніж передбачалося, наприклад, якщо він стає жертвою атаки.

Системна проблема Google Gemini?

Цей випадок — не поодинокий. Останнім часом користувачі Google Cloud масово скаржаться на аналогічні ситуації:

  1. Зміна правил гри: Раніше ключі Google API (наприклад, для Google Maps) вважалися технічними ідентифікаторами, а не секретними даними. Але з активацією Gemini API ті самі ключі стали повноцінними обліковими даними для доступу до дорогих ШІ-моделей.
  2. Масштаби катастроф: В Японії один із розробників отримав рахунок на $128,000, а інший користувач повідомив про борг у $82,000 при звичайних витратах у $180 на місяць.

Як не стати наступною жертвою:

Порада Що саме зробити
Сховайте ключі Ніколи не зберігайте API-ключі як змінні оточення у відкритому тексті. Використовуйте Secret Manager.
Обмежте API У налаштуваннях ключа чітко вкажіть, до яких сервісів він має доступ (наприклад, тільки Maps, але не Gemini).
Автоматичний Kill-Switch Налаштуйте скрипт, який через Pub/Sub повністю вимикає білінг-аккаунт при досягненні ліміту (стандартні сповіщення Google часто приходять із запізненням).
Моніторинг Використовуйте сповіщення про аномалії витрат (Anomaly Detection), а не лише фіксовані бюджети.

Щасливий (відносно) фінал

Джессі Девісу знадобилося кілька днів, щоб пробитися крізь автоматизовані відповіді до живого оператора підтримки. Зрештою, Google погодився анулювати рахунок. Але нерви та репутаційні ризики для бізнесу оцінити складніше.

Нагадаємо, не так давно хакер з Волинської області зламав комп’ютер бухгалтера в Сумах і вкрав 5 млн гривень.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000

Найбільш обговорювані статті

Data-брокери на руїнах стартапів: розробники LLM-моделей скуповують архіви компанійData-брокери на руїнах стартапів: розробники LLM-моделей скуповують архіви компаній
Всі хочуть спробувати Claude Mythos: заради нової моделі АНБ ігнорує заборону ПентагонуВсі хочуть спробувати Claude Mythos: заради нової моделі АНБ ігнорує заборону Пентагону
Штучний інтелект виявляє більше помилок, ніж розробники можуть виправитиШтучний інтелект виявляє більше помилок, ніж розробники можуть виправити
Модератори не справляються. Кількість заявок на публікацію програм в App Store і Google Play різко зрослаМодератори ледь справляються. Число публікацій нових програм в App Store і Google Play різко зросло
YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відеоYouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео
Вайб-кодери скаржаться, що Claude Opus 4.7 витрачає токени набагато швидше, хоча тарифи не змінилисьВайб-кодери скаржаться, що Claude Opus 4.7 витрачає токени набагато швидше, хоча тарифи не змінились
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секундиКінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Оновлений Codex Desktop отримав 90+ плагінів, SSH та вбудований браузерОновлений Codex Desktop отримав 90+ плагінів, SSH та вбудований браузер
Робочий експлойт за ціною вживаного авто: Claude Opus зламав захист Google Chrome за $2283Робочий експлойт за ціною вживаного авто: Claude Opus зламав захист Google Chrome за $2283
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар'єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації

 

Wise IT отримала ще одну спеціалізацію від Google Cloud. Що це дає замовникам хмарних рішень

 

5 напрямів, за якими Google допомагає Україні: від підтримки стартапів до захисту від DDoS-атак

Чому AWS і Google Cloud підходять не всім і як обрати хмарну платформу під ваші завдання

Безоплатний курс з основ хмарних технологій від Google: хто може потрапити на програму

Відкрито реєстрацію на програму "Розвивайте кар'єру з Google Cloud" з індивідуальними консультаціями для новачків в ІТ

Google допоможе 5000 українців здобути професію у сфері IT або інтернет-маркетингу. На це виділили 3 млн євро

Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців

Новий кошмар програмістів: хакер вкрав ключ API і залишив борг перед Google на $82 000

87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud

Google Cloud розширює функціонал конструктора агентів Vertex AI Agent Builder

Топ текстів
Новини - 3 дні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Без категории - 3 тижні назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 місяць назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 3 тижні назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 3 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 4 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 1 місяць назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 4 тижні назад
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект

Новини

Прокинувся в боргах: розробник забув ключ API в проєкті, вранці отримав рахунок на $18 000

 23.04.2026 11:25

75% коду Google генерується штучним інтелектом. Півроку тому було 50%

 23.04.2026 10:34

Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи

 23.04.2026 09:00

60 хвилин замість тижня роботи: на що здатні нові агенти Google Deep Research

 22.04.2026 17:55

Під час закритого тестування Claude Mythos знайшла 271 вразливість у новій версії браузера Firefox

 22.04.2026 17:00

YouTube відключає push-сповіщення від каналів, які ви не дивитеся

 22.04.2026 15:55

Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол

 22.04.2026 14:46

Meta придумала новий спосіб стеження за персоналом. Працівникам він чомусь не подобається

 22.04.2026 12:03

SoftServe: як починалась найбільша IT-компанія, яку контролюють українці

 22.04.2026 10:32

OpenAI презентує ChatGPT Images 2.0: прорив у генерації зображень

 22.04.2026 08:54
Топ текстів тижня
1.
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
2.
YouTube Premium більше не потрібен? Microsoft переграла Google у питанні фонового відео
3.
Більше ніяких зависань: Android 17 жорстко обмежить обсяг пам’яті для програм
4.
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
5.
OpenAI презентує ChatGPT Images 2.0: прорив у генерації зображень
6.
Google дозволить Gemini створювати контент з ваших особистих фото
7.
Deezer: 44% нової музики згенеровано штучним інтелектом. Більшість прослуховувань — боти
8.
21-річна польська програмістка знайшла та виправила баг у Linux, який старший за неї
9.
OpenAI додає в Codex функцію, яка слідкує за діями користувача на екрані
10.
CERT-UA: хакери активно пропонують українцям «отримати гуманітарну допомогу» або розсилають «повістки в суд»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: