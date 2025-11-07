logo

Новини 07/11/2025 12:38

Google Cloud розширює функціонал конструктора агентів Vertex AI Agent Builder

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google Cloud оновлює свій конструктор агентів Vertex AI Agent Builder, додавши до нього нові інструменти для збірки та розгортання, а також більш досконалі засоби контролю. Новий функціонал полегшить розробникам створення власних агентів штучного інтелекту від прототипу до продакшена, повідомляє InfoWorld.

В оновленому Vertex AI Agent Builder з’явилась панель для відстеження використання токенів, затримки та рівня помилок, а також новий рівень оцінки, який може імітувати взаємодію користувачів для перевірки надійності агента.

Розробники тепер можуть розгортати агентів у продакшені за допомогою лише однієї команди, використовуючи Agent Development Kit (ADK). Нові інструменти управління, такі як ідентифікації агентів, пов’язані з Cloud IAM та Model Armor, блокують атаки типу prompt injection.

ADK, який, за словами Google, вже завантажено понад 7 мільйонів разів, отримав підтримку Go на додаток до Python та Java. Розширення підтримки мов програмування спрямована на те, щоб зробити інструмент доступним для ширшої бази розробників та підвищити гнучкість для корпоративних команд, які створюють програмне забезпечення на основі багатомовних стеків.

Для початку користування сервісом достатньо адреси Gmail, для тестування доступна безкоштовна 90-денна пробна версія.

Агентів, створених за допомогою Vertex AI Agent Builder, можна зареєструвати в Gemini Enterprise, що надає співробітникам доступ до спеціально створених агентів в одному робочому просторі та пов’язує внутрішні інструменти з процесами на базі штучного інтелекту.

Нагадаємо, що вчора конструктор міні-додатків Opal від Google став доступним в Україні.

