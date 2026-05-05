logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 05/05/2026 14:54

Розробник Notepad++ попереджає про неофіційний форк для macOS

Дмитро Сімагін

Редактор

Нещодавно в мережі з’явилися чутки про те, що популярний текстовий редактор Notepad++ нарешті виходить на macOS — через 22 роки після свого першого релізу. Однак розробник оригінальної програми Дон Хо поспішив публічно дистанціюватися від цього проєкту, пише Neowin.

Розробник Notepad++ попереджає про неофіційний форк для macOS

Форк для macOS створив незалежний розробник Андрій Лєтов, а сам проєкт розміщено на сайті notepad-plus-plus-mac.org. Особливістю застосунку є те, що він являє собою справжній нативний додаток для macOS, зібраний як Universal Binary, — тобто він працює на процесорах як Apple Silicon, так і Intel без будь-яких прошарків сумісності на кшталт Wine чи Parallels.

Відкритий код — так, торговельна марка — ні

Notepad++ поширюється під ліцензією GNU GPL v3, і Хо навіть заохочує розробників форкати кодову базу та переносити редактор на інші платформи. Але використовувати юридично захищену торговельну марку та логотип, вводячи користувачів в оману, — заборонено.

У своєму блозі Хо заявив, що macOS-застосунок «не є авторизованим, не схваленим та жодним чином не пов’язаним» з офіційною версією Notepad++, назвавши ситуацію «оманливою, недоречною і, відверто кажучи, неповажною щодо проєкту та його користувачів».

Сайт з форком використовував знайомий логотип із хамелеоном, майже ідентичний домен (з доданим словом «-mac») і навіть розміщував ім’я Дона Хо на сторінці авторів, що створювало враження його причетності до проєкту.

Ризики для безпеки

Хо пояснив: у найгіршому сценарії продукт із назвою Notepad++ може розповсюджувати шкідливе програмне забезпечення або бекдор.

«Навіть якщо цього ніколи не станеться, я не можу нести відповідальність за довгострокову підтримку порту або форку, яким я не керую», — сказав він.

Варто зазначити, що ця ситуація виникла на фоні реального інциденту безпеки: між червнем і груднем 2025 року хакери, пов’язані з китайськими державними структурами (група Lotus Blossom), скомпрометували офіційну інфраструктуру оновлень Notepad++ і поширили через неї шкідливий бекдор Chrysalis.

Технічна причина відсутності офіційної версії для macOS

Одна з головних причин, чому офіційної версії Notepad++ для macOS досі не існувало, полягає в тому, що редактор практично повністю побудований на чистих викликах Win32 API — для меню, діалогових вікон, файлової системи та управління вікнами. Оскільки Win32 API на macOS відсутній, просто перекомпілювати код під Mac неможливо. Дону Хо довелося б повністю переписати весь UI-шар. До того ж плагіни, написані спільнотою, є Windows .dll-файлами, тому навіть за наявності офіційної macOS-версії 99% плагінів на ній не працювали б.

Що буде далі

Хо повідомив, що не збирається ні інтегрувати macOS-версію в офіційний реліз, ні схвалювати цей проєкт. Він зажадав негайно закрити сайт та звернувся до Cloudflare із заявою про порушення торговельної марки. «Якщо сайт не буде видалено, мені не залишиться нічого іншого, як ініціювати запит на його блокування», — написав Хо.

Лєтов, своєю чергою, заявив, що в координації з Доном Хо оновить бренд macOS-версії: змінить логотип, назву й, ймовірно, домен — усе це з виходом версії 1.0.6. Втім, Хо спростував твердження про «координацію»: «Я не працюю з Андрієм Лєтовим над жодним ребрендингом. Навпаки, незважаючи на те що його повідомили про незаконність використання торговельної марки Notepad++, він продовжує використовувати назву на своєму сайті. Я вживу необхідних правових заходів для захисту торговельної марки».

Нагадаємо, в лютому 2026 року, після хакерського зламу Notepad++ захистили за допомогою подвійного блокування.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Розробник Notepad++ попереджає про неофіційний форк для macOS

Найбільш обговорювані статті

Lovable запускає мобільний застосунок для вайб-кодування для iOS та AndroidLovable запускає мобільний застосунок для вайб-кодування для iOS та Android
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPTЕксперт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Підтримує українську та працює офлайн на смартфоні: Tencent представила аналог Google TranslateПідтримує українську та працює офлайн на смартфоні: Tencent представила аналог Google Translate
«Портали для шахраїв»: влада США розширює заборону криптовалютних банкоматів«Портали для шахраїв»: влада США розширює заборону криптовалютних банкоматів
Sony спростувала чутки про щомісячну перевірку ліцензій на ігри PlayStationSony спростувала чутки про щомісячну перевірку ліцензій на ігри PlayStation
Редактор коду Zed досяг версії 1.0: інтеграція DeepSeek V4 та масштабні виправленняРедактор коду Zed досяг версії 1.0: інтеграція DeepSeek V4 та масштабні виправлення
YouTube розблокував преміальну функцію «картинка в картинці» для всіх користувачівYouTube розблокував преміальну функцію «картинка в картинці» для всіх користувачів
Адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude MythosАдміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos
Gemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та іншіGemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та інші
7 причин, чому MacBook насправді вигідніший, ніж PC. Детальний розбір

Apple випустила інструменти для запуску Linux-контейнерів у macOS

Представлено новий, схожий на macOS, дистрибутив Linux — elementary OS 8

Як скачати та встановити Python на Windows, Linux і macOS

Блокнот отримав підтримку форматування Markdown

У Windows 11 з'явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме з командного рядка

В macOS 15 Sequoia додали функцію віддаленого керування смартфоном

Популярний редактор коду Notepad++ зламано

OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT

Microsoft випускає Edit CLI — новий інструмент командного рядка для Windows 11

OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють

Gemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не для всіх

Після зламу Notepad++ захистили за допомогою подвійного блокування

Telegram напише текст замість вас: у месенджері тестують ШІ-редактор

Топ текстів
Новини - 4 дні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 1 тиждень назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 2 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 4 дні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 6 днів назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Новини - 4 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман пояснив, хто керуватиме суперінтелектом

Новини

Розробник Notepad++ попереджає про неофіційний форк для macOS

 05.05.2026 14:54

«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту

 05.05.2026 11:55

Українська deftech-компанія з капіталізацією $414 млн виходить на ринок Японії. Партнером стане розробник Viber

 05.05.2026 09:54

Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе

 05.05.2026 08:48

Ветерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програму

 04.05.2026 16:48

Індійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VI

 04.05.2026 16:25

Пентагон захопився вайб-кодингом: понад 100 000 ШІ-агентів за п'ять тижнів

 04.05.2026 15:31

Ажіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac mini

 04.05.2026 14:39

Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей

 04.05.2026 12:27

xAI запускає Custom Voices — миттєве клонування голосу для Grok

 04.05.2026 10:31
Топ текстів тижня
1.
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
2.
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
3.
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
4.
Адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos
5.
Gemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та інші
6.
Вінтажний чат-бот: вчені створили LLM, навчену виключно на історичних текстах до 1930 року
7.
Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex
8.
Екс-менеджер Meta: Лише 2% розробників використовують штучний інтелект правильно. Решта ризикують своєю роботою
9.
Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе
10.
Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: