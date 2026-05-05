Розробник Notepad++ попереджає про неофіційний форк для macOS

Нещодавно в мережі з’явилися чутки про те, що популярний текстовий редактор Notepad++ нарешті виходить на macOS — через 22 роки після свого першого релізу. Однак розробник оригінальної програми Дон Хо поспішив публічно дистанціюватися від цього проєкту, пише Neowin.

Форк для macOS створив незалежний розробник Андрій Лєтов, а сам проєкт розміщено на сайті notepad-plus-plus-mac.org. Особливістю застосунку є те, що він являє собою справжній нативний додаток для macOS, зібраний як Universal Binary, — тобто він працює на процесорах як Apple Silicon, так і Intel без будь-яких прошарків сумісності на кшталт Wine чи Parallels.

Відкритий код — так, торговельна марка — ні

Notepad++ поширюється під ліцензією GNU GPL v3, і Хо навіть заохочує розробників форкати кодову базу та переносити редактор на інші платформи. Але використовувати юридично захищену торговельну марку та логотип, вводячи користувачів в оману, — заборонено.

У своєму блозі Хо заявив, що macOS-застосунок «не є авторизованим, не схваленим та жодним чином не пов’язаним» з офіційною версією Notepad++, назвавши ситуацію «оманливою, недоречною і, відверто кажучи, неповажною щодо проєкту та його користувачів».

Сайт з форком використовував знайомий логотип із хамелеоном, майже ідентичний домен (з доданим словом «-mac») і навіть розміщував ім’я Дона Хо на сторінці авторів, що створювало враження його причетності до проєкту.

Ризики для безпеки

Хо пояснив: у найгіршому сценарії продукт із назвою Notepad++ може розповсюджувати шкідливе програмне забезпечення або бекдор.

«Навіть якщо цього ніколи не станеться, я не можу нести відповідальність за довгострокову підтримку порту або форку, яким я не керую», — сказав він.

Варто зазначити, що ця ситуація виникла на фоні реального інциденту безпеки: між червнем і груднем 2025 року хакери, пов’язані з китайськими державними структурами (група Lotus Blossom), скомпрометували офіційну інфраструктуру оновлень Notepad++ і поширили через неї шкідливий бекдор Chrysalis.

Технічна причина відсутності офіційної версії для macOS

Одна з головних причин, чому офіційної версії Notepad++ для macOS досі не існувало, полягає в тому, що редактор практично повністю побудований на чистих викликах Win32 API — для меню, діалогових вікон, файлової системи та управління вікнами. Оскільки Win32 API на macOS відсутній, просто перекомпілювати код під Mac неможливо. Дону Хо довелося б повністю переписати весь UI-шар. До того ж плагіни, написані спільнотою, є Windows .dll-файлами, тому навіть за наявності офіційної macOS-версії 99% плагінів на ній не працювали б.

Що буде далі

Хо повідомив, що не збирається ні інтегрувати macOS-версію в офіційний реліз, ні схвалювати цей проєкт. Він зажадав негайно закрити сайт та звернувся до Cloudflare із заявою про порушення торговельної марки. «Якщо сайт не буде видалено, мені не залишиться нічого іншого, як ініціювати запит на його блокування», — написав Хо.

Лєтов, своєю чергою, заявив, що в координації з Доном Хо оновить бренд macOS-версії: змінить логотип, назву й, ймовірно, домен — усе це з виходом версії 1.0.6. Втім, Хо спростував твердження про «координацію»: «Я не працюю з Андрієм Лєтовим над жодним ребрендингом. Навпаки, незважаючи на те що його повідомили про незаконність використання торговельної марки Notepad++, він продовжує використовувати назву на своєму сайті. Я вживу необхідних правових заходів для захисту торговельної марки».

Нагадаємо, в лютому 2026 року, після хакерського зламу Notepad++ захистили за допомогою подвійного блокування.

