Telegram напише текст замість вас: у месенджері тестують ШІ-редактор

У бета-версії Telegram з’явився AI Editor — текстовий редактор на базі штучного інтелекту. Він може самостійно виправляти помилки у вашому тексті, змінювати стиль повідомлень, перекладати або скорочувати текст.

Користувачі зможуть побачити піктограму AI Editor, якщо в полі набору повідомлення з’явилось більше трьох рядків тексту. При натисканні на кнопку із зображенням AI Editor програма запускає функцію обробки текстового повідомлення. Готовий варіант можна відправити або опублікувати замість власного.

Користувачам безкоштовної версії месенджера доступна обмежена кількість генерацій тексту, тоді як передплатники Telegram Premium мають квоту в 50 разів вище.

Ще одна нова функція, яка зараз проходить тестування в бета-версії, стосується опитувань. Тепер до опитування в Telegram можна додати опис, фото, і навіть окреме зображення кожного варіанта відповіді.

Налаштування опитувань стало більш гнучким: власник каналу може заборонити можливість переголосувати, перемішати варіанти для кожного учасника або обмежити опитування за часом.

Нагадаємо, за останніми даними російська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Це призвело до того, що через проблеми інтернет-цензури на пристроях російських користувачів раптово почали відкриватись давно заблоковані сайти.

