Новини 27/03/2026 18:06

Telegram напише текст замість вас: у месенджері тестують ШІ-редактор

Дмитро Сімагін

Редактор

У бета-версії Telegram з’явився AI Editor — текстовий редактор на базі штучного інтелекту. Він може самостійно виправляти помилки у вашому тексті, змінювати стиль повідомлень, перекладати або скорочувати текст. 

Користувачі зможуть побачити піктограму AI Editor, якщо в полі набору повідомлення з’явилось більше трьох рядків тексту. При натисканні на кнопку із зображенням AI Editor програма запускає функцію обробки текстового повідомлення. Готовий варіант можна відправити або опублікувати замість власного. 

Користувачам безкоштовної версії месенджера доступна обмежена кількість генерацій тексту, тоді як передплатники Telegram Premium мають квоту в 50 разів вище.

Ще одна нова функція, яка зараз проходить тестування в бета-версії, стосується опитувань. Тепер до опитування в Telegram можна додати опис, фото, і навіть окреме зображення кожного варіанта відповіді.

Налаштування опитувань стало більш гнучким: власник каналу може заборонити можливість переголосувати, перемішати варіанти для кожного учасника або обмежити опитування за часом.

Нагадаємо, за останніми даними російська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Це призвело до того, що через проблеми інтернет-цензури на пристроях російських користувачів раптово почали відкриватись давно заблоковані сайти.

Найбільш обговорювані статті

DarkSword опублікували на GitHub: атаки на українців можуть почастішатиDarkSword опублікували на GitHub: атаки на українців можуть почастішати
Anthropic додає в Claude Code автоматичний режимAnthropic додає в Claude Code автоматичний режим
Справа не лише в конкуренції: OpenAI закриє Sora по іншій причиніСправа не лише в конкуренції: OpenAI закриває Sora по іншій причині
Браузер Firefox тепер має вбудований безкоштовний VPN зі щомісячним лімітом даних 50 ГбБраузер Firefox тепер має вбудований безкоштовний VPN зі щомісячним лімітом даних 50 Гб
Російська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Кремль планує апгрейдРосійська система фільтрації трафіку не справляється з блокуванням Telegram. Кремль планує апгрейд
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити можуть підвищити вашу продуктивність в ChatGPTПромпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелектСпівзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Стейблкоїни на службі тіньової економіки: розбір звіту Chainalysis про китайські схемиСтейблкоїни на службі тіньової економіки: розбір звіту Chainalysis про китайські схеми
Telegram тестує функцію заморозки акаунту

У Telegram з'явився автоматичний переклад повідомлень в каналах

Toп-40 українських Telegram-каналів про IT: новини, QA, SEO, DevOPS, IT-бізнес, та багато іншого

Українським користувачам Telegram загрожує нова фішингова схема

7 корисних Telegram-чатів для айтівців

Програміст розробив чат-бот в Telegram з моніторингом світла в будинку: як він працює

Розробник створив Telegram-бот українською мовою програмування. Ось покрокова інструкція

Як створити Телеграм-бот на Python за 30 хвилин

У Telegram додали функцію групових дзвінків до 100 осіб із наскрізним шифруванням

«Робота в тилу»: автори сервісу запустили Telegram-бот для пошуку волонтерських вакансій

Telegram тестує функцію платних повідомлень

У Telegram з'явився автопереклад дописів з української мови

Російська компанія, пов'язана з Кремлем, активно шукає можливість злому Telegram

Telegram почав розкривати IP-адреси та телефонні номери користувачів за запитами правоохоронців

Telegram розширює функціонал подарунків: тепер їх можна виставляти на аукціон

Telegram запускає додатковий метод верифікації та можливість перетворювати подарунки на NFT

Українські розробники створили нейромережу, яка чистить інформацію про «прильоти»

Розробники в партнерстві з WhiteBIT запустили гривневий стейблкоїн. Зараз розігрують 300,000 токенів UAHg

 

Платна підписка в Telegram: що пропонують і скільки коштує

Telegram оголосив конкурс для розробки аналога YouTube

Чат-бот Grok інтегрували в Telegram

З'явився безплатний вебінар з розробки ботів в Telegram на Java з нуля

Черкаські розробники створили бот для доставки гуманітарних вантажів

Інтерфейс для розробки міні-додатків Telegram отримав 10 нових функцій

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Новини - 4 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 4 дні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 1 місяць назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 4 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 3 тижні назад
Google попереджає про експлойт Coruna: полює на українських користувачів iPhone
Новини - 1 місяць назад
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
Новини - 4 тижні назад
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
Новини - 1 тиждень назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень

OpenAI додає плагіни в інструмент кодування Codex

 27.03.2026 16:58

Google має внутрішній інструмент кодування Agent Smith. Він настільки популярний, що доступ до нього обмежили

 27.03.2026 15:58

Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

 27.03.2026 13:34

Нова версія Swift 6.3 покращує сумісність з Android SDK та мовою програмування C

 27.03.2026 11:11

Gemini тепер може імпортувати ваші дані з інших чат-ботів

 27.03.2026 10:21

Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic

 27.03.2026 08:50

Мільярдний стартап з українським корінням переведе 40% персоналу в Індію

 26.03.2026 18:01

«Еротичного ChatGPT» не буде. OpenAI зупиняє проект на невизначений термін

 26.03.2026 16:59

Google представляє генератор музики Lyria 3 Pro. Він може створювати 3-хвилинні треки

 26.03.2026 16:02

Спецпроєкти

Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Топ текстів тижня
1.
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
2.
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
3.
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
4.
Промпт-інжиніринг: як інверсійні запити підвищать вашу продуктивність в ChatGPT
5.
Забудьте про код: CEO Nvidia пояснив, чому бюджет на токени для обчислень зараз важливіший за досвід
6.
Платні акаунти ChatGPT та Claude стали затребуваним товаром на підпільних форумах
7.
В Україні порахували користувачів штучного інтелекту
8.
Claude Mythos: перша інформація про майбутню флагманську модель Anthropic
9.
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров
10.
OpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлів

