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Новини 07/05/2025

У Telegram з’явився автоматичний переклад повідомлень в каналах

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Команда Telegram випустила нову бета-версію застосунку, в якому з’явилось кілька невеликих покращень: оновлений інтерфейс історій та автоматичний переклад повідомлень у каналах. Про це повідомляє «Код Дурова».

Створення історій тепер стало більш зручним. Користувачі отримали можливість викладати кілька історій одним натисканням кнопки. Обираючи одночасно кілька фотографій, Telegram автоматично розділить їх на послідовні історії, які виглядатимуть єдиним сюжетом. 

Оновлення торкнулось також й відеозаписів: якщо раніше сервіс обмежував максимальну довжину для завантаження відео, то тепер, якщо відеоролик надто довгий, Telegram запропонує розбити його на кілька окремих частин, зберігши весь вихідний контент.

Додатковим покращенням став безкоштовний автоматичний переклад текстів у каналах. Тепер власники каналів можуть активувати автоматичний переклад своїх повідомлень рідною мовою кожного читача. На відміну від аналогічної опції для передплатників Premium, переклад буде доступний всім передплатникам каналу, включно з тими, хто не оформлював платну підписку.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому стало відомо, що тестувальниця сайтів з Полтави, яка шукала роботу в Telegram, замість зарплати отримала 75 000 грн мікрокредитів на своє ім’я.

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