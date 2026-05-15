Новини 15/05/2026 14:25

Microsoft випустила окрему програму GitHub Copilot для агентної розробки

Дмитро Сімагін

Microsoft виводить Copilot на новий рівень: 14 травня компанія представила preview-версію окремого десктопного застосунку GitHub Copilot — нативного середовища для запуску агентної розробки прямо з поточної роботи в GitHub. Про це пише Neowin.

Старт із реального контексту

Вся робота розробника вже зберігається в GitHub — і сесії Copilot тепер стартують саме звідти. Можна відкрити сесію з будь-якого issue, pull request, промпта або попередньої сесії. Вбудований inbox дозволяє відстежувати задачі одразу по всіх підключених репозиторіях, а деталі issue, стан репозиторію та перевірки залишаються прив’язаними до сесії.

Ізольовані сесії та паралельна робота

Кожна сесія має власний простір: гілку, файли, діалог і стан задачі. Це означає, що навіть кілька паралельних завдань не перетинаються між собою. Сесію можна поставити на паузу й повернутися до неї в будь-який момент. Крім того, повторювані процеси — тріаж, оновлення залежностей, реліз-нотатки або рутинні pull request-и — можна автоматизувати через промпти та скіли.

Від коду до злиття — в одному місці

Застосунок охоплює весь цикл: від перегляду плану та diff-у до запуску команд, відкриття превʼю та тестування через вбудований термінал і браузер. Після завершення роботи можна відразу відкрити pull request із дотриманням усіх вимог ревʼю та злиття, прийнятих у команді. Функція Agent Merge дозволяє агенту самостійно відреагувати на коментарі ревʼюерів, виправити падаючі перевірки й злити гілку, коли всі умови виконані.

Підписники Copilot Pro та Pro+ вже можуть подати заявку на ранній доступ. Користувачі планів Business та Enterprise отримають доступ поступово протягом тижня — але для цього адміністратор організації має увімкнути технічні превʼю та Copilot CLI в налаштуваннях політики.

Новий застосунок логічно доповнює еволюцію Copilot: від простого автодоповнення коду у 2021 році — через появу агентного режиму та мультимодельної підтримки — до повністю автономного створення pull request-ів у 2026-му.

Нагадаємо: хоча Claude Code лідирує серед ШІ-інструментів розробки, великі компанії все ще віддають перевагу GitHub Copilot.

