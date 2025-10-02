logo

Новини 02/10/2025 11:37

Claude Code лідирує серед ШІ-інструментів розробки, але великі компанії віддають перевагу GitHub Copilot

Опитування, проведене Venture Beat серед 86 команд розробників, виявило, що GitHub Copilot домінує у впровадженні на підприємствах (82% серед великих компаній), тоді як інструмент Claude Code від Anthropic лідирує за загальним впровадженням (53%). Replit і Loveable демонструють значно нижчий рівень корпоративного використання, незважаючи на свою технічну перевагу.

Майже половина (49%) організацій платить за більше ніж один інструмент кодування на базі штучного інтелекту, причому понад 26% компаній використовують одночасно GitHub та Claude.

Великі команди з більш ніж 200 співробітниками віддають перевагу GitHub Copilot над альтернативами, тоді як малі команди розробників частіше застосовують інші рішення, такі як Claude Code, Cursor чи Replit. Така сегментація за розміром свідчить про те, що вимоги корпоративного управління визначають вибір інструментів більше, ніж технічні можливості.

У великих організаціях головними, як правило, є проблеми безпеки. 58% середніх та великих команд (з понад 200 співробітниками) називають безпеку найбільшою перешкодою для впровадження нових інструментів.

Під час оцінки конкретних інструментів розробки пріоритети знову змінюються: 65% респондентів надають пріоритет якості та точності результату, тоді як 45% зосереджуються на сертифікації безпеки та відповідності. Економічна ефективність займає лише 38%. Команди хочуть точної генерації коду, але відділи закупівель турбуються про ризики розгортання, що пояснює, чому підприємства платять вищі ціни за інструменти, які демонструють більшу надійність, а не швидкість.

 

