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Новини 05/05/2025

Microsoft розкрила дані, скільки розробників користується GitHub Copilot

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

За інформацією Microsoft, використання GitHub Copilot зросло в 4 рази порівняно з минулим роком. Це стверджується в останньому квартальному звіті корпорації. Також стало відомо, що інструментом автодоповлення коду GitHub Copilot зараз користується понад 15 мільйонів розробників. Про це повідомляє Windows Central.

«Ми розвиваємо GitHub Copilot від парного до рівноправного програмування. Завдяки агентському режиму у VS Code, Copilot тепер може виконувати ітерації по коду, розпізнавати помилки та автоматично їх виправляти», — сказав керівник Microsoft Сатья Наделла.

«Загалом у нас зараз понад 15 мільйонів користувачів GitHub Copilot, що більш ніж у 4 рази більше, ніж минулого року», — додав Наделла.

GitHub Copilot — це помічник з кодування на основі штучного інтелекту, розроблений для допомоги розробникам. GitHub Copilot можна використовувати в інтегрованому середовищі розробки (IDE), у GitHub Mobile та у Windows Terminal Canary. Інструмент також доступний у командному рядку та на вебсайті GitHub.

Нагадаємо, що кілька днів тому CEO Microsoft Сатья Наделла заявив, що 20-30% коду в репозиторіях компанії написано програмним забезпеченням на базі штучного інтелекту. Цю інформацію він повідомив, відповідаючи на запитання генерального директора Meta Марка Цукерберга на конференції Meta LlamaCon.

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