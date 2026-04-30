Новини 30/04/2026 16:48

«Портали для шахраїв»: влада США розширює заборону криптовалютних банкоматів

Дмитро Сімагін

Редактор

Губернатор Теннессі Білл Лі підписав закон, який з 1 липня 2026 року забороняє криптовалютні банкомати на території штату. Теннессі став другим штатом після Індіани, де запроваджена подібна заборона. Міннесота зараз розглядає аналогічний законопроєкт, пише Tom’s Hardware.

Поштовхом до рішень про заборону стали попередження ФБР: у 2025 році американці втратили через шахрайство з використанням криптоматів понад $333 мільйони. Саме тому законодавці кількох штатів вирішили взяти ситуацію під контроль.

Відтепер встановлення або експлуатація таких терміналів — це кримінальний проступок, за який передбачена відповідальність: штраф або навіть позбавлення волі.

Самі по собі криптобанкомати не є шахрайством, однак зловмисники активно використовують їх для виведення коштів від жертв. Проблема полягає в тому, що багато людей помилково вважають ці апарати схожими на звичайні банківські банкомати — з можливістю відстежити та повернути підозрілу транзакцію. Насправді ж гроші, внесені через криптомат, повернути вкрай складно або й зовсім неможливо.

Один із резонансних випадків стався в Техасі, де шериф округу розпиляв банкомат Bitcoin Depot болгаркою, щоб повернути жертві $25 000. Компанія, якій належить обладнання, обурилась і заявила, що готова співпрацювати з правоохоронцями за наявності відповідного судового рішення, а знищення банкомату назвала зайвим і потенційно протиправним.

На рівні федеральних органів Міністерство юстиції США подало позов проти оператора Athena Bitcoin, стверджуючи, що 93% транзакцій через криптовалютні банкомати «є результатом відвертого шахрайства», а середній вік жертв становить 71 рік. Керівники Athena Bitcoin відкидають звинувачення, посилаючись на наявні механізми захисту та попереджувальні інструкції для користувачів.

Однак ці заходи виявляються недостатніми. Криптовалюта за своєю природою децентралізована, що ускладнює впровадження захисних механізмів для пересічних користувачів. Тому деякі штати обирають найрадикальніший шлях — повну заборону. При цьому придбати Bitcoin, Ethereum чи інші криптовалюти можна й іншими способами, тож повноцінні користувачі ринку від цього практично не постраждають.

Нагадаємо: хакера-іноземця, який переховувався в Києві від ФБР, нещодавно видали в США.

