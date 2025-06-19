Хакера-іноземця, який переховувався в Києві від ФБР, видали в США

Партнер видання

Українські правоохоронці спільно з Офісом Генерального прокурора завершили процесуальні дії щодо 33-річного іноземного хакера, який переховувався в Києві від ФБР США. Після завершення екстрадиційної перевірки та набрання чинності судового рішення про видачу, 18 червня 2025 року чоловіка було передано американській стороні. Про це повідомляє сайт Нацполіції України.

Затриманий іноземець був учасником міжнародного хакерського угруповання, яке використовувало віруси-шифрувальники власної розробки для кібератак на компанії у різних країнах світу. Якщо атака була успішною, дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За дешифрування інформації хакери вимагали мільйонні виплати в криптовалюті. Сума завданих збитків перевищує 3 мільярди гривень.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

У листопаді 2023 року українські кіберполіцейські та слідчі Нацполіції за участі правоохоронців США, Франції, Норвегії, Нідерландів, Німеччини, а також представників Європолу та Євроюсту провели перший етап знешкодження цієї групи. Було проведено понад 80 обшуків на території України, вилучено криптовалюту на суму понад 24 мільйони гривень, 9 елітних автомобілів та 24 земельних ділянки загальною площею майже 12 га.

Завдяки аналізу здобутої у результаті слідчих дій інформації вдалося додатково встановити 33-річного члена угруповання, який займався пошуком вразливостей у корпоративних мережах підприємств-жертв. ФБР США оголосило цю особу в міжнародний розшук, заочно висунувши обвинувачення за низкою порушень Кодексу законів Сполучених штатів Америки.

Українські правоохоронці за дорученням Офісу Генерального прокурора затримали розшукуваного громадянина іноземної держави, який мешкав у Києві. Тепер на нього чекає суд в США.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.