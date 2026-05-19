Грабують кожні два-три дні: Європу захлеснула хвиля насильства проти власників криптовалют

Індустрія криптовалют посилює заходи безпеки через зростання кількості викрадень, фізичних нападів та збройних вторгнень у будинки власників цифрових активів.

Конференції на тему блокчейн-технологій виділяють більше коштів на безпеку. Приватні охоронні фірми, які обслуговують нових криптомагнатів, кажуть, що попит на їхні послуги різко зріс. Біржі виділяють більше коштів на захист своїх керівників, пише Bloomberg.

Поштовхом до змін стала невпинна хвиля так званих «атак гайковим ключем» (wrench attacks) — фізичного примусу, коли зловмисники силою змушують жертв передати доступ до криптогаманців. За даними блокчейн-компанії з безпеки CertiK, з січня по квітень 2026 року зафіксовано 34 підтверджені інциденти — на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сумарні втрати від пограбувань склали близько $101 млн, включаючи виплачені викупи та заморожені кошти.

Епіцентром нападів стала Європа: на неї припало 82% усіх задокументованих атак. Особливо вирізняється Франція — лише за чотири місяці 2026 року там зафіксовано 24 випадки, що вже перевищує показник за весь минулий рік. Як виявилось, злочинцям набагато легше знайти власника біткоїнів, ніж зламувати ключ до його гаманця через інтернет.

Масштаб проблеми визнали навіть на державному рівні: представники французького уряду виступили з доповіддю на міжнародній блокчейн-конференції в Парижі, де оголосили, що з початку року в країні сталося щонайменше 47 пов’язаних із криптовалютою викрадень і вторгнень до житла — тобто в середньому раз на два-три дні. Представник французької поліції Жан-Дідьє Берже повідомив, що разом з міністром внутрішніх справ Лораном Нюньєсом готує нову низку заходів для боротьби з цим явищем.

Резонансних випадків чимало. У Стамбулі китайський підприємець Юн Ван був викрадений і вбитий після того, як зловмисники отримали доступ до його криптогаманців — це стало першим підтвердженим вбивством, пов’язане з криптовалютою, у 2026 році.

У США жертвою стала 84-річна мати телеведучої Саванни Ґатрі: злочинці вимагали викуп у біткоїнах в розмірі $6 млн. У Великій Британії відомий гейм-розробник під псевдонімом Sillytuna був захоплений озброєними людьми та під загрозою насильства змушений перевести близько $24 млн в USDC.

Слідчі встановили, що зловмисники дедалі більше покладаються на «цифрове прицілювання»: маючи доступ до особистих даних жертви — адреси, фінансових записів, податкових декларацій — вони можуть ідентифікувати та знайти людину без тривалого фізичного стеження. Витік бази даних французького податкового відомства DGFiP, за даними розслідувачів, напряму пов’язаний із серією нападів.

Французька прокуратура вже пред’явила звинувачення 88 особам у зв’язку з 12 активними справами про викрадення з метою отримання криптовикупу, понад 10 із них — неповнолітні.

У відповідь на зростання фізичних нападів криптобіржі запроваджують затримки на виведення коштів, аби дати жертвам та правоохоронцям часове вікно для реагування. Експерти також радять власникам криптоактивів використовувати мультипідписні гаманці, уникати публічного демонстрування статків і продумати протоколи екстреного зв’язку для членів сім’ї.

CertiK попереджає: доки криптоактиви залишаються прив’язаними до ідентифікованих особистих даних, фізичний примус буде для злочинців найбільш економічно вигідним методом атаки.

