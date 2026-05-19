Соцмережа X обмежила дописи для тих, хто не купив «галочку»

Соціальна мережа X тихо запровадила жорсткі обмеження для користувачів без платної підписки. Тепер власники безкоштовних акаунтів можуть публікувати не більше 50 оригінальних дописів і 200 відповідей на день. Про це повідомили користувачі на Reddit та X, після того як помітили оновлену сторінку Центру допомоги платформи.

Нові ліміти — разючий контраст із попереднім порогом у 2400 публікацій на добу. Примітно, що стара цифра досі фігурує на тій самій сторінці підтримки — поруч із новими правилами. Коли користувач досягне будь-якої з меж, платформа повідомить його відповідним повідомленням про помилку, пише Engadget.

Офіційного пояснення причин для такої різкої зміни правил не надходило, проте, схоже, воно вписується в ширшу стратегію X щодо боротьби зі спамом і ботами. Раніше компанія вже запускала функцію «про цей акаунт», яка розкриває географію реєстрації профілю.

Частина аудиторії сприйняла зміни вороже, вбачаючи в них черговий стимул платити або йти з соцмережі. Для тих, хто готовий залишитися і зняти обмеження, X пропонує базовий тариф X Premium — від $3 на місяць або $32 на рік.

