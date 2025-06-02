Ілон Маск анонсував появу в X месенджера XChat з шифруванням і зникаючими повідомленнями
Соціальна мережа X незабаром поповниться новою системою обміну повідомленнями під назвою XChat. Вона має розширений функціонал, який нагадує месенджер. Після розгортання XChat замінить особисті повідомлення. Зараз система проходить бета-тестування, пише TechCrunch.
За словами Ілона Маска, XChat «має абсолютно нову архітектуру» та побудований на Rust із використанням шифрування «в стилі Bitcoin». Серед інших анонсованих Маском функцій: шифрування, можливість надсилати будь-які типи файлів, голосові та відеодзвінки. Реверс-інженер Німа Овджі додав, що в XChat також буде опція зникаючих повідомлень.
Кілька днів тому X оголосив про призупинення роботи над функцією зашифрованих прямих повідомлень. Це може бути пов’язано з майбутнім релізом XChat, оскільки ця нова система зробить існуючий інтерфейс прямих повідомлень застарілим. Платні передплатники X мали доступ до обмеженої версії зашифрованих повідомлень протягом двох років.
Нагадаємо, що минулого місяця компанія Ілона Маска xAI відкрила доступ до Grok 3 через API. На момент оголошення Grok 3 займав другу позицію в рейтингу великих мовних моделей Chatbot Arena, поступаючись лише Gemini 2.5 Pro.
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