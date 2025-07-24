Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу

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Увечері 24 липня по всьому світу почали повідомляти про збій роботи Starlink. Проблеми в роботі технології підтверджують українські військові. Про це повідомили в УП й низці Telegram-каналів.

За даними сервісу Downdetector, за останні пів години користувачі надіслали майже 60 тис. скарг на роботу Starlink. Причини збою невідомі.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що Starlink на всьому фронті не працює.

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