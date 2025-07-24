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Новини 24/07/2025

Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Увечері 24 липня по всьому світу почали повідомляти про збій роботи Starlink. Проблеми в роботі технології підтверджують українські військові. Про це повідомили в УП й низці Telegram-каналів.

За даними сервісу Downdetector, за останні пів години користувачі надіслали майже 60 тис. скарг на роботу Starlink. Причини збою невідомі.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що Starlink на всьому фронті не працює.

Партнер видання

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