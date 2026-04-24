Microsoft шукає «добровольців» на звільнення: пропонують річну зарплату, але не всім

Корпорація Microsoft пропонує частині своїх досвідчених співробітників у США залишити посаду добровільно, запроваджуючи програму викупу контрактів. Це крок вже викликав скепсис у галузевих експертів, пише Forbes.

Хто має право на вихід: Програма стосується працівників, які мають загальну суму віку та років стажу в Microsoft на рівні 70 або більше років. Наприклад, в акції може взяти участь 58-річний співробітник, який пропрацював у компанії 12 років.

Згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж, станом на червень 2025 року в Microsoft працювало приблизно 228 000 осіб, з них 125 000 – у США (7% персоналу в США дорівнюють приблизно 8750 працівникам).

Деталі викупу контрактів будуть розкриті відповідним співробітникам та їхнім менеджерам 7 травня. Стандартний пакет вихідної допомоги Microsoft раніше включав 12 тижнів базової оплати праці плюс два додаткові тижні за кожен рік роботи.

Коли компанія звільнила 10 000 співробітників у 2023 році, тоді діяв наступний розрахунок: якщо річна зарплата працівника з 20-річним стажем становила $180 000, то його пакет вихідної допомоги був на рівні $180 000, хоча сума для фахівців вищої ланки, ймовірно, була ще більшою.

Контекст та ризики

Пропозиція «добровільного звільнення» продовжує серію скорочень у Microsoft — у липні 2025 року компанія вже звільнила 9 000 осіб. Ситуація виглядає неоднозначною на тлі фінансових показників: акції техгіганта впали на 20% за останні шість місяців, тоді як винагорода гендиректора Сатьї Наделли за 2025 фіскальний рік зросла до $96,5 мільйонів.

Звільнення найбільш досвідчених кадрів може стати на заваді виробничим планам компанії, оскільки Microsoft втрачає фахівців із унікальними знаннями та навичками. Зараз Microsoft активно інвестує в штучний інтелект, сподіваючись, що технології допоможуть оптимізувати роботу, але досвід інших компаній (наприклад, NASA) показує, що втрату ветеранів індустрії важко компенсувати автоматизацією.

Нагадаємо, минулого року Tesla судилась з колишнім співробітником, який після звільнення «забрав код» із собою.

