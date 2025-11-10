«Перед звільненням скопіював 18000 файлів»: Intel вимагає $250 тисяч у свого колишнього програміста

Компанія Intel подала до суду на свого колишнього програміста Цзіньфена Ло, звинувативши його у викраденні конфіденційної інформації. У позові на суму $250 000 міститься також вимога видалити дані, отримані зі службового ноутбуку, пише Tom’s Hardware.

Ло, який працював в Intel з 2014 року, отримав попередження про звільнення 7 липня минулого року, його останнім робочим днем ​​мав стати кінець місяця. За тиждень перед тим, як залишити компанію, розробник почав копіювати файли з корпоративного ноутбуку на зовнішній носій, однак вбудовані захисні механізми заблокували цю операцію. Через три дні він повторив спробу — цього разу успішно, переправивши дані на мережеве сховище (NAS). Загалом Ло завантажив близько 18 тисяч файлів, серед яких, як стверджує Intel, були такі, що містять комерційну таємницю.

Після звільнення Цзіньфен Ло зник і перестав відповідати на дзвінки, листи та офіційні повідомлення. За словами представників Intel, в компанії виявили витік майже відразу, але протягом трьох місяців вони так і не змогли встановити контакт з екс-співробітником, тому домогтися повернення вкрадених їм даних не вдалося. Незважаючи на судовий позов, місцезнаходження Ло досі не встановлено.

Компанія Intel зараз переживає масштабне скорочення штату: за останні кілька років було скорочено 35 000 робочих місць. Можливо, це сприяло звільненню Ло, ще до того, як з’явилися будь-які докази його порушень. Останніми роками компанія неодноразово скорочувала штат в умовах жорсткої конкуренції з боку більш сучасних виробників комп’ютерних процесорів.