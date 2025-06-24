OpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачем
Прихильники конфіденційності OpenAI програли апеляцію на рішення суду першої інстанції, який зобов’язав компанію довічно зберігати усі діалоги з чат-ботом — навіть ті, які користувач вже видалив. Судове рішення Окружного суду Південного округу Нью-Йорка ухвалено за позовом про збереження потенційних доказів порушення авторських прав, повідомляє Ars Technica.
У скарзі, яка була подана в порядку апеляції, стверджувалося, що судова заборона видалення листування створює загрозу масового стеження за мільйонами людей. Позивач Айдан Хант заявив, що компанія OpenAI раніше обіцяла не зберігати видалені чати і не попередила про зміни.
Крім того, Хант закликав суддю переглянути постанову, включивши виняток, який стосується анонімних чатів, а також для будь-яких діалогів, «в яких обговорюються медичні, фінансові, юридичні та особисті теми, що містять глибоко конфіденційну інформацію користувачів і не мають жодного відношення» до заявлених інтересів медіакомпаній.
Суддя Она Ванг відхилила протест, вважаючи питання приватності другорядним у справі про авторське право.
Ще одна скарга була подана від імені консалтингової компанії Spark Innovations. В ній вказувалося на неприпустимість зберігання діалогів з користувачем, які містять комерційну таємницю і обговорення робочих процесів. Однак ця претензія теж була відхилена.
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