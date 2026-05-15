Новини 15/05/2026 16:15

Grok Build: Ілон Маск представив власного конкурента Claude Code

Олександр Остапенко

Компанія xAI Ілона Маска випустила ранню бета-версію Grok Build — агентного інструменту командного рядка (CLI), орієнтованого на професійних розробників і складні завдання у сфері програмування.

Grok Build — це потужний новий ШІ-агент і CLI для профресійної розробки програмного забезпечення. На першому етапі він доступний виключно підписникам SuperGrok Heavy. Цей тариф коштує $299 на місяць, однак зараз xAI пропонує вступну знижку: перші шість місяців — лише $99.

На відміну від звичайних ШІ-помічників для написання коду, Grok Build є агентним CLI — він не просто відповідає на запитання, а виконує дії: планує проєкти, редагує файли, запускає команди оболонки та збирає повноцінні застосунки з інструкцій у довільній формі.

Ключова особливість інструменту — режим планування. Для складних завдань Grok Build спочатку складає план, який користувач може затвердити, скоригувати окремі кроки або переписати повністю. Після затвердження кожна зміна відображається як чистий diff. Це вирішує одну з найболючіших проблем попередніх агентів — коли модель впевнено переписувала половину кодової бази, не зрозумівши завдання.

Для великих задач інструмент підтримує паралельно працюючих субагентів, що дозволяє одночасно виконувати різні частини проєкту. Також заявлена інтеграція з worktrees, командами оболонки та Visual Studio Code. В основі Grok Build лежить модель Grok 4.3 з 16-агентною архітектурою та контекстним вікном у 2 мільйони токенів — завдяки цьому агент здатен тримати у пам’яті весь великий кодовий репозиторій.

Окрема перевага — підтримка ACP (Agent Client Protocol), що дозволяє командам будувати власних ботів та оркестраційні шари поверх Grok Build, а не через сирий API. Крім того, інструмент підтримує MCP-сервери, плагіни та хуки, сумісні з екосистемою Claude Code від Anthropic.

Запуск Grok Build — це відповідь xAI на продукти конкурентів, зокрема Claude Code від Anthropic. Сам Маск раніше визнавав, що компанія відстає від суперників у сфері ШІ-програмування. Зворотній зв’язок від користувачів бета-версії команда збирає безпосередньо через команду /feedback у CLI.

