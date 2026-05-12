Новини 12/05/2026 09:29

Нова версія GitHub Mobile дозволяє створювати репозиторії зі смартфона

Дмитро Сімагін

Редактор

Сервіс спільної розробки GitHub нарешті закрив одну з найбільш довгоочікуваних прогалин у своєму мобільному застосунку: тепер користувачі GitHub Mobile для iOS та Android можуть створювати репозиторії безпосередньо в додатку — з вибором налаштувань видимості, шаблонів та іншими параметрами. Про це пише Neowin.

До цього оновлення розробники були змушені або відкривати браузер, або перемикатися на десктоп, щоб ініціювати новий проєкт. Мета нововведення — надати повноцінну нативну підтримку створення репозиторіїв у мобільному застосунку, щоб спростити старт нових проєктів і швидше запускати агентні робочі процеси прямо з телефона.

Що змінилося в GitHub Mobile

GitHub Mobile тепер дає розробникам централізований спосіб керувати завданнями Copilot, переглядати пул-реквести, призначати задачі та слідкувати за прогресом — не виходячи за межі застосунку.

Додавання можливості створення репозиторіїв логічно вписується в загальну стратегію компанії: перетворити мобільний застосунок з інструменту перегляду на повноцінне робоче середовище.

Реакція спільноти

Запит давно дозрів — у спільноті GitHub це питання обговорювалося роками. Ще нещодавно користувачі скаржилися, що у 2026 році, коли значна частина роботи виконується зі смартфона, створити новий репозиторій через iOS-застосунок все ще неможливо.

Тепер нарешті проблема вирішена. Оновлення вже доступне для iOS та Android — достатньо оновити застосунок через App Store або Google Play.

Нагадаємо, не так давно знаменита акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub.

