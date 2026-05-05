«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту

Компанія Oracle опинилася в центрі етичного скандалу після того, як стало відомо про умови звільнення частини працівників. Колишні співробітники стверджують, що перед остаточним розрахунком їх зобов’язали передати свої знання алгоритмам штучного інтелекту, які надалі виконуватимуть їхню роботу.

Фахівці, які потрапили під скорочення, мали витратити останні тижні в компанії на детальне документування своїх процесів та навчання нейромереж. Фактично, людей змусили власноруч вибудувати базу для своєї автоматизованої заміни.

Історія Джилл

31 березня Джилл їхала до лікарні на давно відкладену операцію на спині, коли їй зателефонував керівник. Вона пропрацювала в Oracle технічним автором і викладачем майже тридцять років — навчала клієнтів по всьому світу користуватися продуктами компанії.

Минулого року Oracle попросила її та колег задокументувати частину своїх робочих процесів — нібито для навчання корпоративних ШІ-систем. Тепер менеджер повідомив: вона звільнена. Дзвінок застав її в дорозі до операційної. Під загрозою опинилися не лише гроші на ліки після виписки — але й $300 тисяч у вигляді акцій у вестингу, які вона роками отримувала замість грошових виплат. Вона так й не змогла перевести їх в готівку.

«Це як ніби тебе використали та викинули. Ти щось робиш, це записується — і тебе замінюють тим, що ти щойно збудувала», — каже вона.

Найбільший за 15 років квартал — і тисячі звільнень

Oracle — компанія з ринковою капіталізацією понад $400 мільярдів, яка щойно звітувала про найкращий квартал зростання за останні п’ятнадцять років. Попри це, компанія почала повідомляти співробітників про скорочення тисяч робочих місць — на тлі падіння акцій, пов’язаного з великими витратами на будівництво ШІ-інфраструктури.

За даними Bloomberg, скорочення торкнулись від 20 до 30 тисяч осіб — від 12 до 18% з приблизно 162 тисяч співробітників. В індійських офісах Oracle звільнили 12 тисяч осіб — одне з найбільших скорочень в одній країні в історії компанії.

Серед звільнених непропорційно багато досвідчених і вікових співробітників. Згідно з опитуванням 272 осіб, яке організували колишні працівники спільно з правозахисною організацією What We Will, 62% були старшими за 40 років, а 22% пропрацювали в компанії понад 15 років.

«Я не хочу більше йти в tech»

Синтія Слоун пропрацювала в Oracle старшим директором з технічного контенту 19 років. «Це була робота, якій я віддала все — і нічого з цього не має значення», — каже вона. — «Я не хочу більше йти в tech. Хочу працювати там, де зі мною поводяться як з людиною, а не як з рядком у таблиці або робочою машиною».

Ніна Льюїс, старший менеджер із безпеки, пройшла в Oracle більше 33 років. Після звільнення вона написала в LinkedIn: «Після 30+ років я — одна з приблизно 30 тисяч звільнених сьогодні».

Навчала штучний інтелект замінити себе — і потрапила в пастку

Одна із співробітниць, яка перейшла в Oracle після поглинання медтех-компанії Cerner у 2022 році, розповідає: після чергового раунду скорочень у вересні її команду почали заохочувати активно використовувати штучний інтелект. Але очікування щодо продуктивності при цьому зростали ще швидше — робочий тиждень розтягнувся до 60–80 годин. Паралельно від неї вимагали навчати ШІ-системи на основі її власної роботи.

Вона описує це як пастку без виходу: «Ми навчали штучний інтелект замінити нас, але ШІ — єдиний спосіб справлятися з навантаженням. Ти відстаєш від усіх дедлайнів, і твої руки зв’язані».

Інший співробітник — менеджер у сфері програмного забезпечення — каже, що за впровадженням у роботу нейромереж не стояла жодна турбота про людей: «”Легше” — це евфемізм для “менше людей роблять більше роботи”».

Куди йдуть гроші

Oracle нарощує витрати на центри обробки даних, орієнтовані на ШІ-навантаження. У січні компанія оголосила плани залучити $50 мільярдів у вигляді боргу та акцій. За оцінками TD Cowen, масові скорочення мають вивільнити від 8 до 10 мільярдів доларів. Ларрі Еллісон робить ставку на те, щоб стати хмарним ШІ-провайдером рівня AWS і Microsoft — і ця ідея коштує роботи десяткам тисяч людей.

Oracle — не виняток. До початку квітня 2026 року близько 78–80 тисяч технологічних робочих місць було скорочено по всьому світу лише за перший квартал, причому більше трьох чвертей цих втрат припало на США. Близько половини скорочень офіційно пов’язані з ШІ або автоматизацією робочих процесів.

У березні 2026 ШІ став найбільшою окремою причиною звільнень у США — близько 25% від загального числа. Meta, Microsoft, Disney та ASML — усі вони оголосили про скорочення в той самий період.

Не апокаліпсис, але не і дрібниця

Керівники технологічних компаній наполягають на тому, що штучний інтелект лише «доповнює» людей, а не замінює їх. Але для Джилл, яку звільнили по телефону дорогою до операційної, і для Синтії, яка пропрацювала 19 років і тепер не хоче чути слова «tech», — це абстракція.

Скорочення в Oracle, які допомогли встановили рекорд за показником капіталізації за 15 років, стають попередженням для всієї економіки: навіть успішні компанії звільняють людей і ставлять штучний інтелект на перше місце.

Наразі офіційні представники Oracle утримуються від розгорнутих коментарів щодо етичності такого процесу звільнення, зосереджуючись на технологічному прогресі та «підвищенні ефективності» бізнес-процесів.

