/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 05/05/2026 11:55

«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту

Олександр Остапенко

Автор новин

Компанія Oracle опинилася в центрі етичного скандалу після того, як стало відомо про умови звільнення частини працівників. Колишні співробітники стверджують, що перед остаточним розрахунком їх зобов’язали передати свої знання алгоритмам штучного інтелекту, які надалі виконуватимуть їхню роботу.

«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту

Фахівці, які потрапили під скорочення, мали витратити останні тижні в компанії на детальне документування своїх процесів та навчання нейромереж. Фактично, людей змусили власноруч вибудувати базу для своєї автоматизованої заміни.

Історія Джилл

31 березня Джилл їхала до лікарні на давно відкладену операцію на спині, коли їй зателефонував керівник. Вона пропрацювала в Oracle технічним автором і викладачем майже тридцять років — навчала клієнтів по всьому світу користуватися продуктами компанії. 

Минулого року Oracle попросила її та колег задокументувати частину своїх робочих процесів — нібито для навчання корпоративних ШІ-систем. Тепер менеджер повідомив: вона звільнена. Дзвінок застав її в дорозі до операційної. Під загрозою опинилися не лише гроші на ліки після виписки — але й $300 тисяч у вигляді акцій у вестингу, які вона роками отримувала замість грошових виплат. Вона так й не змогла перевести їх в готівку.

«Це як ніби тебе використали та викинули. Ти щось робиш, це записується — і тебе замінюють тим, що ти щойно збудувала», — каже вона. 

Найбільший за 15 років квартал — і тисячі звільнень

Oracle — компанія з ринковою капіталізацією понад $400 мільярдів, яка щойно звітувала про найкращий квартал зростання за останні п’ятнадцять років. Попри це, компанія почала повідомляти співробітників про скорочення тисяч робочих місць — на тлі падіння акцій, пов’язаного з великими витратами на будівництво ШІ-інфраструктури.

За даними Bloomberg, скорочення торкнулись від 20 до 30 тисяч осіб — від 12 до 18% з приблизно 162 тисяч співробітників. В індійських офісах Oracle звільнили 12 тисяч осіб — одне з найбільших скорочень в одній країні в історії компанії.

Серед звільнених непропорційно багато досвідчених і вікових співробітників. Згідно з опитуванням 272 осіб, яке організували колишні працівники спільно з правозахисною організацією What We Will, 62% були старшими за 40 років, а 22% пропрацювали в компанії понад 15 років.

«Я не хочу більше йти в tech»

Синтія Слоун пропрацювала в Oracle старшим директором з технічного контенту 19 років. «Це була робота, якій я віддала все — і нічого з цього не має значення», — каже вона. — «Я не хочу більше йти в tech. Хочу працювати там, де зі мною поводяться як з людиною, а не як з рядком у таблиці або робочою машиною».

Ніна Льюїс, старший менеджер із безпеки, пройшла в Oracle більше 33 років. Після звільнення вона написала в LinkedIn: «Після 30+ років я — одна з приблизно 30 тисяч звільнених сьогодні».

Навчала штучний інтелект замінити себе — і потрапила в пастку

Одна із співробітниць, яка перейшла в Oracle після поглинання медтех-компанії Cerner у 2022 році, розповідає: після чергового раунду скорочень у вересні її команду почали заохочувати активно використовувати штучний інтелект. Але очікування щодо продуктивності при цьому зростали ще швидше — робочий тиждень розтягнувся до 60–80 годин. Паралельно від неї вимагали навчати ШІ-системи на основі її власної роботи.

Вона описує це як пастку без виходу: «Ми навчали штучний інтелект замінити нас, але ШІ — єдиний спосіб справлятися з навантаженням. Ти відстаєш від усіх дедлайнів, і твої руки зв’язані».

Інший співробітник — менеджер у сфері програмного забезпечення — каже, що за впровадженням у роботу нейромереж не стояла жодна турбота про людей: «”Легше” — це евфемізм для “менше людей роблять більше роботи”».

Куди йдуть гроші

Oracle нарощує витрати на центри обробки даних, орієнтовані на ШІ-навантаження. У січні компанія оголосила плани залучити $50 мільярдів у вигляді боргу та акцій. За оцінками TD Cowen, масові скорочення мають вивільнити від 8 до 10 мільярдів доларів. Ларрі Еллісон робить ставку на те, щоб стати хмарним ШІ-провайдером рівня AWS і Microsoft — і ця ідея коштує роботи десяткам тисяч людей.

Засновник і CEO Oracle Ларрі Еллісон у Білому домі

Засновник і CEO Oracle Ларрі Еллісон у Білому домі

Oracle — не виняток. До початку квітня 2026 року близько 78–80 тисяч технологічних робочих місць було скорочено по всьому світу лише за перший квартал, причому більше трьох чвертей цих втрат припало на США. Близько половини скорочень офіційно пов’язані з ШІ або автоматизацією робочих процесів.

У березні 2026 ШІ став найбільшою окремою причиною звільнень у США — близько 25% від загального числа. Meta, Microsoft, Disney та ASML — усі вони оголосили про скорочення в той самий період.

Не апокаліпсис, але не і дрібниця

Керівники технологічних компаній наполягають на тому, що штучний інтелект лише «доповнює» людей, а не замінює їх. Але для Джилл, яку звільнили по телефону дорогою до операційної, і для Синтії, яка пропрацювала 19 років і тепер не хоче чути слова «tech», — це абстракція.

Скорочення в Oracle, які допомогли встановили рекорд за показником капіталізації за 15 років, стають попередженням для всієї економіки: навіть успішні компанії звільняють людей і ставлять штучний інтелект на перше місце.

Наразі офіційні представники Oracle утримуються від розгорнутих коментарів щодо етичності такого процесу звільнення, зосереджуючись на технологічному прогресі та «підвищенні ефективності» бізнес-процесів. 

Нагадаємо, не так давно група розробників збирала $200 000, щоб відібрати у Oracle право на JavaScript.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > «Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту

Найбільш обговорювані статті

Amazon Quick: персональний агент від AWS для повної автоматизації робочих завданьAmazon Quick: персональний агент від AWS для повної автоматизації робочих завдань
«Портали для шахраїв»: влада США розширює заборону криптовалютних банкоматів«Портали для шахраїв»: влада США розширює заборону криптовалютних банкоматів
Sony спростувала чутки про щомісячну перевірку ліцензій на ігри PlayStationSony спростувала чутки про щомісячну перевірку ліцензій на ігри PlayStation
Редактор коду Zed досяг версії 1.0: інтеграція DeepSeek V4 та масштабні виправленняРедактор коду Zed досяг версії 1.0: інтеграція DeepSeek V4 та масштабні виправлення
YouTube розблокував преміальну функцію «картинка в картинці» для всіх користувачівYouTube розблокував преміальну функцію «картинка в картинці» для всіх користувачів
Адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude MythosАдміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos
Gemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та іншіGemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та інші
Lovable запускає мобільний застосунок для вайб-кодування для iOS та AndroidLovable запускає мобільний застосунок для вайб-кодування для iOS та Android
Коли баг гірший за вірус: помилка в коді перетворила шифрувальник Vect на «винищувача» файлівКоли баг гірший за вірус: помилка в коді перетворила шифрувальник Vect на «винищувача» файлів
СУБД: які бувають, як вибрати

Чотири «дзвіночки» для роботодавця, які кажуть, що час звільняти співробітника

Вигадують собі задачі і байдикують: звільнення в Meta серйозно вдарили по мотивації працівників

Що говорити на співбесіді, якщо вас звільнили: 7 порад

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Що чекає на досвідчених розробників після звільнення, коли лусне їхня корпоративна бульбашка

Американська Takeoff звільнила весь київський офіс за один день. Без роботи 80 фахівців

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

«Гарної вам неділі»: Ілон Маск на вихідних звільнив ще 10% штату Twitter

«Виїзжайте за кордон або звільнимо»: одеська AB Soft скорочує працівників та може повністю закрити офіс

Відгукнувся, отримав оффер, чекав 2 тижні, а звільнили на третій день «через вираз обличчя»: джун потрапив в IT-компанію на навчання

СЕО знають, що через штучний інтелект будуть звільнення, але всім брешуть — софтверні інвестори

Антирейтинг IT-компаній, де звільнили найбільше фахівців у 2022 році

10 великих IT-компаній скоротять до 18% штату: без роботи залишаться тисячі

«Багато компаній, ймовірно, зникнуть»: в IT-сфері почалися масові скорочення, прогнози песимістичні

«Я була просто шокована»: айтівницю звільнили з компанії через відео в TikTok

Програміста Хмельницької АЕС звільнили через спілкування з громадянкою рф: він пропрацював на підприємстві 18 років

Фальшивий найм назло конкурентам: ексспівробітниця розкрила подробиці звільнень в Meta

Комп'ютерний інженер повернув роботу через суд: його звільнили після 24 років служби

Шведська IT-компанія звільнила 700 людей «через війну в Україні» — про це їм повідомили у відеозверненні

Більше 70% співробітників MobiDev не повернулися з неоплачуваної відпустки

Niantic звільняє 230 співробітників: 3 місяці тому компанія «прострілила собі ногу» ребалансом Pokemon Go

Топ текстів
Новини - 4 дні назад
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
Новини - 1 тиждень назад
Вайб-математика: аматор за допомогою одного запиту в ChatGPT розв’язав 60-річну проблему Ердьоша
Новини - 2 тижні назад
Claude для «еліти», Gemini для всіх інших: серед програмістів Google виник розкол
Новини - 1 тиждень назад
Скільки рядків коду в Linux? Дослідник вирішив порахувати та порівняти з різними версіями Windows
Новини - 2 тижні назад
Кінець епохи графічних редакторів? Claude Design малює макет за секунди
Новини - 4 дні назад
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
Новини - 2 тижні назад
Еволюція ChatGPT: тепер в чат-боті можна запускати агентів для автономної роботи
Новини - 6 днів назад
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
Без категории - 1 місяць назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 4 тижні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub

Новини

«Ти просто рядок у таблиці»: як Oracle звільняє людей заради штучного інтелекту

 05.05.2026 11:55

Українська deftech-компанія з капіталізацією $414 млн виходить на ринок Японії. Партнером стане розробник Viber

 05.05.2026 09:54

Співзасновник Anthropic: системи штучного інтелекту ось-ось почнуть створювати самі себе

 05.05.2026 08:48

Ветерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програму

 04.05.2026 16:48

Індійських розробників Rockstar Games змушують працювати понаднормово заради релізу GTA VI

 04.05.2026 16:25

Пентагон захопився вайб-кодингом: понад 100 000 ШІ-агентів за п'ять тижнів

 04.05.2026 15:31

Ажіотаж навколо OpenClaw не минув дарма: Apple «вбила» найдоступніший Mac mini

 04.05.2026 14:39

Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей

 04.05.2026 12:27

xAI запускає Custom Voices — миттєве клонування голосу для Grok

 04.05.2026 10:31

Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex

 04.05.2026 08:52
Топ текстів тижня
1.
«Термінатора» в зал суду не пустили: Ілон Маск перетворив позов проти OpenAI на sci-fi шоу
2.
Експерт назвав 10 промптів, які миттєво покращують відповіді ChatGPT
3.
NASA випробувала літієвий двигун для польотів на Марс. Рахуємо, скільки це в павербанках
4.
Адміністрація Трампа заблокувала плани Anthropic розширити доступ до Claude Mythos
5.
Gemini тепер вміє створювати файли PDF, DOCX, Google Docs та інші
6.
Обкрадали геймерів по всьому світу: на Львівщині затримали групу хакерів
7.
Вінтажний чат-бот: вчені створили LLM, навчену виключно на історичних текстах до 1930 року
8.
Гейміфікація програмування: OpenAI додає анімованих помічників у Codex
9.
Екс-менеджер Meta: Лише 2% розробників використовують штучний інтелект правильно. Решта ризикують своєю роботою
10.
Пастка емпатії: дружня розмова з чат-ботом знижує ефективність відповідей

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: