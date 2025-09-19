Група розробників збирає $200 000, щоб відібрати у Oracle право на JavaScript
Команда розробників на чолі з проектом Deno продовжує судову тяганину з корпорацією Oracle, щоб звільнити термін JavaScript від статусу товарного знака. Якщо позов буде задоволено, це слово стане суспільним надбанням. Для забезпечення повноцінного юридичного захисту команда запустила збір GoFundMe на $200 000. Ці гроші підуть на:
- Проведення професійних соціологічних опитувань, які доводять, що «JavaScript» — це назва мови, а не бренд Oracle.
- Залучення незалежних експертів з числа вчених, розробників та представників IT-індустрії, які готові підтвердити, що Oracle не має відношення до розробки мови.
- Юридичні витрати на підготовку документів та подання заперечень на аргументи Oracle.
Якщо після завершення суду частина коштів залишиться невикористаною, ці гроші передадуть у фонд OpenJS, який займається захистом цифрових свобод.
6 серпня 2025 року Oracle вперше публічно відповіла на претензії. Компанія заявила, що не визнає термін «JavaScript» загальновживаним і продовжує наполягати на винятковому праві володіння цією торговою маркою.
Тим часом Deno та спільнота вказують, що JavaScript як мова створювався Netscape і розвивався незалежними організаціями, а Oracle лише успадкувала марку після купівлі компанії Sun Microsystems.
Сьогодні Oracle не відіграє жодної ролі у розвитку мови, не бере участі в роботі TC39 (групи, що займається стандартом ECMAScript), і тим більше не володіє браузерами, інтерпретаторами чи інструментами розробки.
Якщо суд стане на бік Oracle, то компанія остаточно закріпить за собою виняткові права на використання терміну «JavaScript» у комерційному контексті. На практиці це може негативно вплинути на організацію будь-якого масового заходу, в назві якого міститься слово JavaScript. Це саме стосується авторів книг і курсів — цілком можливо, їм доведеться сплачувати ліцензійні відрахування.
Що стосується розробників та їхнього програмного забезпечення, в назві якого використовується термін JavaScript, то вони теж потенційно можуть зіткнутися з претензіями з боку Oracle.
Процес уже триває 10 місяців і зараз розпочалася ключова стадія — збирання доказів та допити свідків. Якщо ініціатива отримає достатню підтримку, вона має шанс скасувати товарний знак і офіційно звільнити термін «JavaScript» для всього співтовариства JS-розробників.
