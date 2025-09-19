Група розробників збирає $200 000, щоб відібрати у Oracle право на JavaScript

Команда розробників на чолі з проектом Deno продовжує судову тяганину з корпорацією Oracle, щоб звільнити термін JavaScript від статусу товарного знака. Якщо позов буде задоволено, це слово стане суспільним надбанням. Для забезпечення повноцінного юридичного захисту команда запустила збір GoFundMe на $200 000. Ці гроші підуть на:

Проведення професійних соціологічних опитувань, які доводять, що «JavaScript» — це назва мови, а не бренд Oracle.

Залучення незалежних експертів з числа вчених, розробників та представників IT-індустрії, які готові підтвердити, що Oracle не має відношення до розробки мови.

Юридичні витрати на підготовку документів та подання заперечень на аргументи Oracle.

Якщо після завершення суду частина коштів залишиться невикористаною, ці гроші передадуть у фонд OpenJS, який займається захистом цифрових свобод.

6 серпня 2025 року Oracle вперше публічно відповіла на претензії. Компанія заявила, що не визнає термін «JavaScript» загальновживаним і продовжує наполягати на винятковому праві володіння цією торговою маркою.

Тим часом Deno та спільнота вказують, що JavaScript як мова створювався Netscape і розвивався незалежними організаціями, а Oracle лише успадкувала марку після купівлі компанії Sun Microsystems.

Сьогодні Oracle не відіграє жодної ролі у розвитку мови, не бере участі в роботі TC39 (групи, що займається стандартом ECMAScript), і тим більше не володіє браузерами, інтерпретаторами чи інструментами розробки.

Якщо суд стане на бік Oracle, то компанія остаточно закріпить за собою виняткові права на використання терміну «JavaScript» у комерційному контексті. На практиці це може негативно вплинути на організацію будь-якого масового заходу, в назві якого міститься слово JavaScript. Це саме стосується авторів книг і курсів — цілком можливо, їм доведеться сплачувати ліцензійні відрахування.

Що стосується розробників та їхнього програмного забезпечення, в назві якого використовується термін JavaScript, то вони теж потенційно можуть зіткнутися з претензіями з боку Oracle.

Процес уже триває 10 місяців і зараз розпочалася ключова стадія — збирання доказів та допити свідків. Якщо ініціатива отримає достатню підтримку, вона має шанс скасувати товарний знак і офіційно звільнити термін «JavaScript» для всього співтовариства JS-розробників.