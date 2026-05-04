Ветерани з IT-досвідом зможуть отримати до $20 000 на розвиток бізнесу — SKELAR відкрив набір на акселераційну програму

Український венчур-білдер SKELAR відкрив набір на другий потік акселераційної програми Veteran Venture Program. Це безкоштовна освітня ініціатива для ветеранів, які планують запуск або розвиток власного IT-бізнесу. В рамках програми учасники зможуть пройти навчання, отримати менторську підтримку та залучити до $20 000 інвестицій.

Ініціатива реалізується в межах благодійного фонду SKELAR Foundation за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства цифрової трансформації України, Українського ветеранського фонду, Українського фонду стартапів, Азов.Супровід, ГО «Всеукраїнське Об’єднання “Ветеранський Корпус”» та Патронатної служби Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.



Навчання за програмою стартує 21 травня, а заявки приймаються до 14 травня включно. Подати анкету можна за посиланням.

«Ветерани повертаються з унікальним досвідом, лідерськими якостями та високою мотивацією. І в цьому — величезний ресурс для країни. Тож ми створюємо середовище, де військові знання конвертуються в реальні tech-бізнеси. Для країни — це розвиток економіки, для ветеранів — найкоротший шлях до власної справи, а для нас — можливість робити те, що у нас виходить найкраще: допомагати запускати і будувати бізнеси», – коментує Максим Штепа, Co-Founder та CEO SKELAR.

Цьогоріч фокус програми — на вивченні AI-інструментів для прототипування продукту без залучення додаткової команди, автоматизації підтримки клієнтів та генерації маркетингових текстів і креативів — щоб швидше й дешевше запускати бізнес.

Подати заявку на участь можуть ветерани, які повернулися до цивільного життя. Програма орієнтована на кандидатів із досвідом в IT та в підприємництві.

Учасники програми отримають:

Навчання. Інтенсивна програма на основі практичного досвіду засновників tech-компаній: від бізнес-моделі до створення прототипу та запуску продукту.

Менторство. Супровід від експертів SKELAR та практиків індустрії з досвідом роботи в Meta, Google, Microsoft та інших глобальних компаніях.

Інвестиції. Найсильніші команди представлять продукти інвесторам та зможуть залучити до $20 000 на запуск та масштабування бізнесу.

Деталі та умов програми — за посиланням.

Довідка про організаторів:

SKELAR — український venture builder, який створює міжнародні tech-компанії за принципами венчурних інвестицій. Разом із партнерами SKELAR запускає продуктові бізнеси з потенціалом масштабування на глобальних ринках.

У портфелі венчур-білдера — десяток бізнесів у різних нішах: від EdTech до маркетплейсів. Компанія входить до переліку найкращих роботодавців за версією DOU, а також реалізує власні освітні та благодійні проєкти, зокрема має благодійний фонд SKELAR foundation, створений співробітниками.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn