logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/12/2025 12:10

У Києві відбувся форум ветеранських IT-стартапів SKELAR Veteran Venture Program. Фіналісти отримали $44 000

Дмитро Сімагін

Журналіст

21 грудня 2025 року у Києві відбувся SKELAR Veteran Venture Forum. Після повного циклу акселерації ветерани-підприємці представили свої стартапи на форумі. Це проєкти-фіналісти першого у Європі венчурного інкубатору для ветеранів-підприємців. 

Veteran Venture Forum був присвячений розвитку ветеранського підприємництва, запуску tech-бізнесів та можливостям підтримки для військових, які переходять у цивільний сектор. Мета — підсилити підтримку ветеранів, яка об’єднує бізнес-спільноту, державні інституції та партнерські організації.

Спікерами форуму стали Влад Івченко, CОО SKELAR, Каріна Дорошенко, очільниця Українського ветеранського фонду, Геннадій Сухарніков, військовослужбовець 12-ї БрСП “Азов” НГУ, керівник відділу партнерств Azov.One, влансик кавʼярні Sabotage, Олег Крець, військовий психолог, Володимир Алєксейченко, CMO Storyby, SKELAR, один з менторів програми VVP та інші.

Головним на форумі стало представлення фіналістів акселераційної програми Veteran Venture Program і їхніх технологічних стартапів перед інвесторами та експертами.

Про акселератор Veteran Venture Program

SKELAR Veteran Venture Program — це перший в Україні акселератор, створений спеціально для ветеранів та ветеранок, які хочуть започаткувати власний tech-бізнес. Програма включає 8-тижневий практичний навчальний інтенсив, менторські сесії з експертами зі SKELAR, які напряму працюють з Google, Meta та іншими міжнародними партнерами, пітч-дні перед інвесторами та можливість отримати інвестиції на розвиток проєкту. 

Навчання охоплює ключові аспекти стартап-шляху: від валідації ідеї та побудови бізнес-моделі до створення MVP і підготовки презентації для потенційних інвесторів. Це, зокрема, формування команди, бізнес-моделі та ціноутворення, фінансового планування, розробки  продукту та UX/UI, маркетингу та підготовці презентації проєкту для інвесторів.

Програму підтримали такі партнери як Міністерство у справах ветеранів, Український ветеранський фонд, Міністерство цифрової трансформації України, Український фонд стартапів, Патронатна служба «Янголи» та «Азов Супровід» , благодійній організація Veteran Hub та військова школа «Боривітер». 

У першій хвилі програма отримали 65 заявок на участь (лише від тих, хто працює з діджитал продуктами/сервісами),  25 ветеранів пройшли відбір , 6 — перейшли на етап інкубації та змагалися за отримання гранту. 

«Ветеранський капітал стане критично важливою частиною повоєнної відбудови. Сьогодні ми говоримо про понад мільйон діючих військових — це величезний пласт фахових, дисциплінованих і управлінськи зрілих людей. Якщо держава та бізнес не почнуть системно працювати з їхньою реінтеграцією вже зараз, країна втратить один із найсильніших ресурсів для росту», — каже Владислав Івченко, СОО SKELAR

Які ідеї дійшли до фіналу програми?

На Veteran Venture Forum були представлені 6 стартапів, які пройшли всі етапи акселерації та отримали інвестиційні гранти загальною сумою $44 000 для подальшого розвитку. 

Ці проєкти від ветеранів охоплюють технологічні напрямки, включно з EdTech, MedTech та іншими вертикалями.

1. Ілля Кошицький, Kvanette

Kvanette — це застосунок для самостійного вивчення французької та англійської мов. Він допомагає користувачу структурувати самостійне вивчення мови.

2. Ліщинський Андрій, LiMove

LiMove — це додаток, що виконує роль персонального тренера. За допомогою внутрішньої камери телефону аналізується виконання вправи користувача та в реальному часі розпізнає виконання та надає фідбек що необхідно виправити.

3. Разін Анатолій, VetAi diagnostics

VetAi diagnostics — це інтерпретація загального і біохімічного аналізу крові тварин за секунди. Це зменшить навантаження на лікаря, допоможе молодим спеціалістам і зменшить відсоток помилок при інтерпретації.

4. Сентяков Владислав, Характерник 3D

Характерник 3D — це стартап у сфері 3D-сканування та персоналізованого виробництва. Він створює реалістичні 3D-фігурки та цифрові 3D-аватари людей на основі сканування.. Ключова ідея проєкту — збереження памʼяті та людських історій через технології.

5. Гончаров Олександр, Zapyt.auto

Zapyt.auto – це проєкт, який допомагає автовласникам знаходити запчастини, а продавцям отримувати цільові запити. Замість пошуків по сайтам, дзвінків і чатів,  автовласник робить запит та отримує відповіді від магазинів з реальною ціною/наявністю і.т.д.

6. Семак Артур, SecuLearn AI

SecuLearn AI — навчальна платформа, яка за рахунок гейміфікації мотивує користувачів навчатися правилам кібербезпеки та працює з кастомними безпековими викликами компаній.

Проєкти фіналістів уже переходять до етапу подальшого розвитку.

Головна > Новини > У Києві відбувся форум ветеранських IT-стартапів SKELAR Veteran Venture Program. Фіналісти отримали $44 000

Найбільш обговорювані статті

Чат-бот Claude став доступний як розширення для браузера ChromeЧат-бот Claude став доступний як розширення для браузера Chrome
Українська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделяхУкраїнська мова лідирує за темпами розповсюдження в LLM-моделях
CEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорівCEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорів
На хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google PlayНа хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google Play
OpenAI відкриває прийом заявок на публікацію програм у ChatGPTOpenAI відкриває прийом заявок на публікацію програм у ChatGPT
Microsoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS CodeMicrosoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS Code
Згенерований код містить більше помилок, ніж код, написаний людиною — дослідженняЗгенерований код містить більше помилок, ніж код, написаний людиною — дослідження
Google інтегрувала в Gemini конструктор міні-додатків OpalGoogle інтегрувала в Gemini конструктор міні-додатків Opal
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групиМінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи
Після 15 років в армії пішов на курси в ЕРАМ, тепер – спеціаліст рівня Senior. Історія ветерана АТО

 

Uklon запустив конкурс для українських стартапів з призовим фоном €40 000

«Деяким інвесторам взагалі начхати на ваш продукт»: розробник платформи для зміни акценту про те, як створити свій стартап з нуля і де брати гроші

Рейтинг ІТ-компаній, які найбільше дбають про українців та Україну. Як ми визначили переможців і хто ними став

 

Хакатон KUMEKATHON: як Web3-стартапам отримати до $200 000 фінансування та міжнародний розголос

Гнучкість та менше витрат: масові звільнення призвели до рекордного росту стартапів

Чи потрібні стартапу PM та QA?

Google надав гранти 25 українським стартапам

Стартапи з офісними працівниками зростають у 3,5 разів швидше — дослідження

Аналітики прогнозують в 2024 році «масове вимирання» стартапів. Але не ШІ-проєктів

Google виділила 24 гранти для українських стартапів: хто отримає по $100 тис.

12% стартапів закрились після початку війни — дослідження

Українська IT-галузь займає 7-ме місце в світі за конкурентоспроможністю

Лекції, консультації, онлайн-курси: в Україні запустили безплатний освітній IT-проєкт для ветеранів

Google віділить $10 мільйонів на підтримку українських стартапів

Мінекономіки запустило пільгові гранти для виробників дронів

Вебінар «10 маркетингових помилок, які роблять засновники стартапів»

 

Українським розробникам пропонують грант на $500 000 від Meta

8 українських стартапів покажуть свої розробки на deeptech-конференції у Фінляндії

У чверті стартапів 95% коду написано штучним інтелектом — CEO стартап-акселератора Y Combinator

Google профінансує не менше 60 українських стартапів у 2025 році

Україна зайняла 42 місце в рейтингу стартапів Global Startup Ecosystem Index

Ветерани та ветеранки зможуть безкоштовно освоїти ІТ-професію. Доступні розробка, тестування та дизайн

Заснована українцями компанія Rentberry отримала оцінку в $1 млрд

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 4 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 3 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 4 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 2 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 3 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 3 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 1 місяць назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

Новини

Китай звинуватили в крадіжці у Samsung технології 10-нм DRAM

 24.12.2025 12:44

У Києві відбувся форум ветеранських IT-стартапів SKELAR Veteran Venture Program. Фіналісти отримали $44 000

 24.12.2025 12:10

Претендувати на віддалену роботу тепер можуть лише найбільш кваліфіковані співробітники

 24.12.2025 10:26

Україна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелекту

 24.12.2025 09:29

Microsoft відкриває ранній доступ до інструментів редагування коду C++ для GitHub Copilot

 23.12.2025 15:56

Українським IT-стартапам відкрили програму грантів StartUP EDGE — пропонують від €20 000 до €40 000

 23.12.2025 15:30

Група IT-компаній FRACTAL відкрила безкоштовний доступ до власної системи оцінки кандидатів

 23.12.2025 12:19

ChatGPT отримав нову функцію — «персональні підсумки» року

 23.12.2025 10:23

Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року

 23.12.2025 09:19

Український хакер визнав себе винним у розповсюдженні шкідливого ПЗ Nefilim. За інформацію про його спільника влада США готова заплатити $11 мільйонів

 22.12.2025 16:20

Спецпроєкти

«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Топ текстів тижня
1.
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
2.
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи
3.
Нову модель GPT-5.2-Codex від OpenAI названо «найдосконалішим інструментом для реальної розробки»
4.
Microsoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS Code
5.
Microsoft перепише весь свій C та C++ код на Rust вже до 2030 року
6.
На хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google Play
7.
CEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорів
8.
Після обурення спільноти GitHub відмовляється від плану стягувати плату за self-hosted раннери
9.
Docker Hardened Images тепер доступні безкоштовно та мають відкритий код
10.
В українському IT на третину поменшало початківців

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: