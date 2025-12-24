У Києві відбувся форум ветеранських IT-стартапів SKELAR Veteran Venture Program. Фіналісти отримали $44 000

21 грудня 2025 року у Києві відбувся SKELAR Veteran Venture Forum. Після повного циклу акселерації ветерани-підприємці представили свої стартапи на форумі. Це проєкти-фіналісти першого у Європі венчурного інкубатору для ветеранів-підприємців.

Veteran Venture Forum був присвячений розвитку ветеранського підприємництва, запуску tech-бізнесів та можливостям підтримки для військових, які переходять у цивільний сектор. Мета — підсилити підтримку ветеранів, яка об’єднує бізнес-спільноту, державні інституції та партнерські організації.

Спікерами форуму стали Влад Івченко, CОО SKELAR, Каріна Дорошенко, очільниця Українського ветеранського фонду, Геннадій Сухарніков, військовослужбовець 12-ї БрСП “Азов” НГУ, керівник відділу партнерств Azov.One, влансик кавʼярні Sabotage, Олег Крець, військовий психолог, Володимир Алєксейченко, CMO Storyby, SKELAR, один з менторів програми VVP та інші.

Головним на форумі стало представлення фіналістів акселераційної програми Veteran Venture Program і їхніх технологічних стартапів перед інвесторами та експертами.

Про акселератор Veteran Venture Program

SKELAR Veteran Venture Program — це перший в Україні акселератор, створений спеціально для ветеранів та ветеранок, які хочуть започаткувати власний tech-бізнес. Програма включає 8-тижневий практичний навчальний інтенсив, менторські сесії з експертами зі SKELAR, які напряму працюють з Google, Meta та іншими міжнародними партнерами, пітч-дні перед інвесторами та можливість отримати інвестиції на розвиток проєкту.

Навчання охоплює ключові аспекти стартап-шляху: від валідації ідеї та побудови бізнес-моделі до створення MVP і підготовки презентації для потенційних інвесторів. Це, зокрема, формування команди, бізнес-моделі та ціноутворення, фінансового планування, розробки продукту та UX/UI, маркетингу та підготовці презентації проєкту для інвесторів.

Програму підтримали такі партнери як Міністерство у справах ветеранів, Український ветеранський фонд, Міністерство цифрової трансформації України, Український фонд стартапів, Патронатна служба «Янголи» та «Азов Супровід» , благодійній організація Veteran Hub та військова школа «Боривітер».

У першій хвилі програма отримали 65 заявок на участь (лише від тих, хто працює з діджитал продуктами/сервісами), 25 ветеранів пройшли відбір , 6 — перейшли на етап інкубації та змагалися за отримання гранту.

«Ветеранський капітал стане критично важливою частиною повоєнної відбудови. Сьогодні ми говоримо про понад мільйон діючих військових — це величезний пласт фахових, дисциплінованих і управлінськи зрілих людей. Якщо держава та бізнес не почнуть системно працювати з їхньою реінтеграцією вже зараз, країна втратить один із найсильніших ресурсів для росту», — каже Владислав Івченко, СОО SKELAR

Які ідеї дійшли до фіналу програми?

На Veteran Venture Forum були представлені 6 стартапів, які пройшли всі етапи акселерації та отримали інвестиційні гранти загальною сумою $44 000 для подальшого розвитку.

Ці проєкти від ветеранів охоплюють технологічні напрямки, включно з EdTech, MedTech та іншими вертикалями.

1. Ілля Кошицький, Kvanette

Kvanette — це застосунок для самостійного вивчення французької та англійської мов. Він допомагає користувачу структурувати самостійне вивчення мови.

2. Ліщинський Андрій, LiMove

LiMove — це додаток, що виконує роль персонального тренера. За допомогою внутрішньої камери телефону аналізується виконання вправи користувача та в реальному часі розпізнає виконання та надає фідбек що необхідно виправити.

3. Разін Анатолій, VetAi diagnostics

VetAi diagnostics — це інтерпретація загального і біохімічного аналізу крові тварин за секунди. Це зменшить навантаження на лікаря, допоможе молодим спеціалістам і зменшить відсоток помилок при інтерпретації.

4. Сентяков Владислав, Характерник 3D

Характерник 3D — це стартап у сфері 3D-сканування та персоналізованого виробництва. Він створює реалістичні 3D-фігурки та цифрові 3D-аватари людей на основі сканування.. Ключова ідея проєкту — збереження памʼяті та людських історій через технології.

5. Гончаров Олександр, Zapyt.auto

Zapyt.auto – це проєкт, який допомагає автовласникам знаходити запчастини, а продавцям отримувати цільові запити. Замість пошуків по сайтам, дзвінків і чатів, автовласник робить запит та отримує відповіді від магазинів з реальною ціною/наявністю і.т.д.

6. Семак Артур, SecuLearn AI

SecuLearn AI — навчальна платформа, яка за рахунок гейміфікації мотивує користувачів навчатися правилам кібербезпеки та працює з кастомними безпековими викликами компаній.

Проєкти фіналістів уже переходять до етапу подальшого розвитку.