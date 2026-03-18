logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 18/03/2026 10:17

Розкішні вілли як нові інкубатори штучного інтелекту

Дмитро Сімагін

Автор новин

Епоха затишних гаражів, де колись народжувалися технологічні гіганти на кшталт Apple чи Google, остаточно відходить у минуле, поступаючись місцем новій розкішній реальності. Сьогодні в Сан-Франциско стартапи все частіше обирають для свого старту не запилені підсобні приміщення, а величні маєтки в десятки мільйонів доларів. 

Новий зсув у культурі Кремнієвої долини відображає не лише зміну естетичних уподобань, а й масштабний приплив капіталу, спровокований бумом штучного інтелекту, пише The San Francisco Standart.

Забудьте про аскетизм: покоління розробників штучного інтелекту обирають «житлові офіси» в елітних маєтках Сан-Франциско

Хакерські будинки 2.0 — це вже не тісні квартири з матрацами на підлозі, а розкішні резиденції в престижних районах, таких як Пасіфік-Гайтс або Президіо-Гайтс. У цих стінах молоді розробники та засновники стартапів живуть і працюють пліч-о-пліч, перетворюючи вітальні з панорамним видом на затоку на імпровізовані офіси. Вечері за участю венчурних інвесторів замінили колишні посиденьки з піцою, а мережева взаємодія тепер відбувається в інтер’єрах, що більше нагадують п’ятизіркові готелі. Будинки мають баскетбольний майданчик, гідромасажні ванни та стелі заввишки шість метрів.

Агенти з нерухомості кажуть, що їх завалили запитами на оренду великих будинків з вісьмома та більше спальнями. Орендарі готові платити до $75 000 на місяць, але навіть за таку ціну відповідь зазвичай негативна.

Така трансформація стала можливою завдяки неймовірній швидкості, з якою капітал циркулює в екосистемі штучного інтелекту. Багато засновників отримують значне фінансування або реалізують свої частки через вторинні продажі ще до того, як їхній продукт стане загальновідомим. Це дає їм змогу орендувати або навіть купувати нерухомість, яка раніше була доступна лише досвідченим магнатам нерухомості чи спадковим мільйонерам. Ринок елітного житла в Сан-Франциско переживає справжнє відродження, де за один лот можуть боротися кілька IT-команд, готових закрити угоду миттєво.

Навіть стартап-інкубатори змінились. Прикладом цьому є The Residency, інкубатор з проживанням, який розміщує засновників-початківців протягом трьох-шести місяців. Учасники отримують житло, харчування та обчислювальні токени для моделей штучного інтелекту, а також терапію, коучинг для керівників та сесії з вирішення конфліктів.

Критики цього явища вказують на те, що подібна розкіш може віддаляти розробників від реальних потреб користувачів, утворюючи своєрідний «інформаційний міхур» у золотій клітці. Прихильники елітного життя переконані, що відсутність побутових проблем лише прискорюють інновації. Для покоління епохи штучного інтелекту вілла за 30 мільйонів доларів — це не просто житло, а стратегічний актив, інкубатор ідей і символ статусу, який сигналізує інвесторам та талантам про амбітність проекту.

Зрештою, цей тренд підкреслює глибокі зміни в самому образі успіху. Якщо раніше гараж символізував демократичність і доступність технологій, то сьогоднішні розкішні маєтки в Сан-Франциско стали уособленням концентрованої потужності штучного інтелекту. Стартап-культура стає все більш елітарною, а межа між робочим простором і приватним життям у люксовому сегменті остаточно розмивається, формуючи новий облік Сан-Франциско як глобального епіцентру інтелектуальної та фінансової могутності.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Розкішні вілли як нові інкубатори штучного інтелекту

Спецпроєкти

Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: